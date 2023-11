¡Bajo la lupa! Ayuntamiento de Palenque acumula adeudos e irregularidades hacendarias

La administración municipal de Palenque presenta serios adeudos y justificaciones en materia hacendaria, así lo dio a conocer la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) en su Informe Individual de Auditoría a la Cuenta Pública 2022 de dicho municipio.

Según el informe, la Auditoría Superior del Estado (ASE) considera que, en términos generales la Cuenta Pública Municipal 2022, el Ayuntamiento de Palenque cumplió a medias pues en los resultados se hicieron observaciones por conceptos de obra con defectos o vicios ocultos; documentación justificativa inexistente; incumplimiento a las disposiciones establecidas en leyes, lineamientos, decretos y/o puntos de acuerdo para el ejercicio del presupuesto; pago de estudios o proyectos de obra pública no ejecutada o no priorizada; adeudos de ejercicios anteriores que no cuentan con el registro contable de su reconocimiento u otro documento que acredite el compromiso de pago; saldos acreedores no regularizados; y contribuciones a cargo no enteradas, retenciones efectuadas y no enteradas.

La autoridad hacendaria detalló que como resultado de la auditoría practicada a la entidad fiscalizada, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, se determinaron 22 observaciones, de las cuales seis se atendieron de forma parcial, por un importe de $13 millones 413 mil 16 pesos, persistiendo 16 observaciones integradas por 14 pliegos de observaciones, por importe de $64 millones 883 mil 919.08 pesos, así como 1 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 1 recomendación.









Según la ASE hay varias observaciones e irregularidades, entre ellas la del presupuesto 03-06-USPMP-3322-020100, correspondiente al “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)”, de lo que se desprende que la administración municipal no cuenta con los documentos justificativos que acrediten la veracidad de los gastos registrados y el cumplimiento del objetivo del gasto, tales como: resguardos del personal policial de los uniformes y equipamiento adquiridos; que garanticen los criterios de economía, transparencia y honradez en cuanto a los precios pagados de los conceptos observados; es decir se compraron uniformes y otros equipamientos pero no se cuenta con la documentación que justifiquen los montos ejercidos y la compra. La observación es por un monto de $2 millones 286 mil 462.90 pesos.









Asimismo, destaca el resultado número 19, observación 1, del presupuesto 01-03-NOMPP-1134-020100, 01-03-NOMPP-1322-020100 correspondiente a la obra o proyecto “Reestructuración y Homologación Salarial (Seguridad Pública)”, del que se desprende que la administración municipal contratación de personal que no cumple con los requisitos que marcan la legislación y normatividad aplicable, respecto al pago de sueldos, gratificación de fin de año del personal contratado para la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la entidad fiscalizada, correspondientes al periodo de enero a diciembre del ejercicio 2022; toda vez que del total de elementos policiacos activos, 79 (setenta y nueve) no presentan los resultados del proceso de evaluación de control de confianza emitido por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, toda vez que no fueron programados para la evaluación de Informe Individual de Auditoría ASE/OAC/023/2023.









La administración debió de abstenerse de contratar y emplear en la institución policial a dichos elementos, por lo que se observa un importe como posible daño a las arcas municipales de $4 millones 601 mil 647.92 pesos.

Por otra parte, la auditoría reveló la existencia de algunas obras inconclusas, de las cuales se desconoce casi todo el estatus, como la del presupuesto 29-01-03221-6141-010900 del proyecto: “Construcción de Superestructura de un Puente con Claro de 34.00 Mts. Primera Etapa ( Ranchería Santa Isabel”, de la cual la ASF cita: “La obra se encuentra abandonada, sin evidencia física y documental que acredite la continuidad de los trabajos hasta su debida conclusión, por lo que no se encuentra en condiciones de operación”. Por lo tanto, se observa el importe de $5 millones 912 mil 073.57 pesos.

Hasta el momento el Ayuntamiento de Palenque no ha emitido comunicado alguno referente a las observaciones y sanciones administrativas que la ASF ha realizado e impuesto por estas observaciones y anomalías detectadas.