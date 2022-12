Pese a afluencia de turistas, cierran puertas de la Catedral de San Cristóbal

Pese a que la ciudad de San Cristóbal esté teniendo una alta afluencia de turistas y La Catedral sea uno de los principales atractivos, esta se encuentra cerrada, dejando a varias personas sin la oportunidad de conocer la famosa iglesia por dentro.

"Nosotros venimos de Guadalajara para visitar San Cristóbal de las Casas para disfrutar el frío, pero al tratar de entrar en la catedral de San Cristóbal no se pudo porque sus puertas están cerradas, no sé si tiene un horario para que esté abierto, pero lamentablemente ya no pudimos entrar y ya mañana regresamos a nuestra casa", comentó una de las turistas.

También puedes leer: Por concluir restauración del templo de San Miguel Arcángel en Copainalá

Ninguna autoridad ha hecho mención al respecto de esta decisión, son cientos de turistas los que visitan el centro histórico con la finalidad de conocer este recinto, el cual fue remodelado recientemente luego de que sufriera daños en su estructura tras el sismo del 2017.





La ciudad de San Cristóbal está teniendo una alta afluencia de turistas / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Mientras tanto, la ciudad ha sido abarrotada por cientos de turistas tanto nacionales como internacionales, esperando que permanezcan en la ciudad hasta los primeros días de enero, cuando se reanuden las actividades laborales y escolares.