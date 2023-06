¡Somos uno mismo! Comunidad LGBTTTIQ+ realiza marcha por la igualdad en Cintalapa

Cintalapa.- Miembros del colectivo de la diversidad sexual salieron a las principales calles de esta ciudad para manifestar su expresión a favor de la libertad, del respeto a los derechos y de la no discriminación, esto en el marco de la conmemoración del orgullo y la libre expresión de la orientación sexual.

Los integrantes de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Transexuales, Intersexuales y Queer (LGBTTTIQ+) comenzaron a reunirse en la zona de la Expo ganadera a fin de lanzar un mensaje contundente a la sociedad, en el cual afirmaron que es necesario trabajar en la conciencia, en mejorar los comportamientos del pueblo, dejar de lado la represión, el racismo, y fomentar valores como la igualdad y el respeto entre los seres humanos, sin importar las preferencias sexuales, ideológicas, políticas, religiosas o de cualquier índole.

Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas

Allí en la expo estuvieron alrededor de varios minutos organizándose para salir en caravana, por lo que el tiempo de estancia de espera también fue aprovechado para realizar algunas pancartas y emitir mensajes claros a la población.

Es preciso mencionar que en esta marcha no sólo participaron miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, pues también se sumaron amistades de los integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, que son héteros, pero que apoyan el movimiento de respeto e igualdad.

Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas

Quienes no forman parte de la comunidad LGBTTTIQ+ dejaron en claro que la convivencia con ellos no significa volverse miembro o cambiar la orientación sexual, como han pensado algunos, por lo que dijeron que es importante romper con muchos mitos que se generan y señalar que se lucha por el respeto, por la no discriminación, además de resaltar que que tienen los mismos derechos de cualquier persona.

La marcha fue muy colorida, con gritos en contra de la homofobia, con mensajes de no discriminación, en un contingente que recorrió las principales calles para concluir con un evento en el parque de Guadalupe.

