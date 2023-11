Conflicto continúa en Oxchuc: Cobro de cuotas en la vía federal desencadena molestia

A pesar de que las autoridades del concejo municipal de Oxchuc, empezó a repartir miles de hojas de láminas los hombres para las 123 comunidades del municipio, así como la entrega de varios rollos de alambres para las mujeres, y desde el pasado sábado quedó libre la vía federal del tramo San Cristóbal-Ocosingo, y que los opositores del concejo municipal habían señalado que quedaría totalmente libre la vía, sin obstruir el paso.

Pero no fue así, los informes salieron de nuevo este día lunes para instalar un boteo sobre el tramo federal San Cristóbal-Ocosingo, a la altura del Arco de Bienvenida, los automovilistas muy molestos ante el cobro exagerado, muchos de ellos no querían pagar, pero le advirtieron que no habrá paso para los que no pagan.

Foto : Cortesia Pobladores

Señalaron que la cuota para cruzar esta vía es de 50, 100 y hasta 150 pesos de acuerdo al tamaño del vehículo, pero según es voluntario, pero el que no paga no tiene derecho cruzar el Arco de Bienvenida, por lo que se vieron obligados sacar de sus bolsillos la cuota fijada, y lo más perjudicados son los transportistas porque al pagar una cuota, sus patrones les hacen un descuento por no entregar bien las cuentas.

Los automovilistas dijeron que el pasado sábado y domingo continuó libre el paso en el Arco de Bienvenida, y que este lunes nuevamente se posesionaron del lugar cobrando una cuota, afectando a cientos de transportistas que transitan en esa vía federal.

Algunos pobladores indicaron que a pesar de que este sábado inició la entrega de láminas para el mejoramiento de viviendas en ese municipio, aún continúan con acciones que perjudican a los transportistas, turistas y a la ciudadanía de Oxchuc, y para este mismo día se retirarán del lugar después de las 19 horas.