Tapachultecos, sin miedo a multas no quieren usar cubrebocas

A pesar de que el Congreso del Estado aprobó el uso obligatorio del cubrebocas en vías o espacios públicos de Chiapas, los tapachultecos y migrantes que acuden al primer cuadro de la ciudad han relajado las medidas preventivas contra el Covid-19 y se mantienen renuentes a portar este insumo de protección.

Chiapas se encuentra en color verde en el semáforo epidemiológico, sin embargo, las autoridades buscan que la población retomen los protocolos sanitarios contra el Covid-19, y es que de acuerdo a la Secretaría de Salud suman más de 7 mil 151 casos positivos en lo que va de la pandemia.

Y es que ni el anuncio de sanciones económicas contra quién desatienda el uso del cubrebocas ha hecho entender a la población de la importancia de este insumo de protección, principalmente, quienes transitan por las calles del centro histórico, aumentando los riesgos de rebrotes de esta enfermedad.

Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

En un sondeo realizado por esta casa editorial para conocer la opinión de la población sobre la publicación de este secreto, las personas se encuentran dividas en su forma de pensar, al considerar esta medida obligatoria se debió implementar meses atrás cuando el Estado estaba en color rojo.

Mario Pérez afirmó que desconocía está disposición, la cual considera exagerada, ya que en ocasiones por descuido o porque se sienten sofocadas personas se quitan el cubrebocas, por lo que el aplicar sanciones económicas sería absurdo.

Miqueas Torres indicó que en su casa, solo usa el cubrebocas cuando ingresa a las tiendas, pero considera buena la disposición de obligar a portar este insumo, sin embargo, pide a las autoridades que esta medida y sanciones apliquen contra los migrantes, ya que estas personas son más renuentes.

Por su parte, Angel Reyes sostuvo, que las autoridades deben hacer difusión de esta disposición porque las personas desconocen que va aplicar sanciones, por lo que espera que en verdad se aplique, ya que los riesgos de rebrotes está latente, tal y como ha sucedido en el centro y norte del país.

"La verdad no sabíamos, pero considero que está mal porque está fuera de tiempo, ya muchas personas murieron a causa del Covid-19 y las autoridades debieron aplicar el uso del cubrebocas cuando fue el pico de la pandemia, ahora como dicen, ahogado el niño quieren tapar el pozo" sostuvo doña Patricia Soto.

Eder Zunum remarcó que el decreto debió establecer otras sanciones para las personas que no porten el cubreboca en la vía pública, ya que la población está resintiendo una crisis económica, por lo que difícilmente una persona que no use este insumo tendrá la posibilidad de cubrir la sanción.

Asimismo, doña Janet Ruiz enfatizó que las autoridades ya se habían tardado con esta disposición, ya que las personas que acuden al primer cuadro no hacen caso, y espera que en verdad se aplique y no quede solo en mentira, porque el peligro está latente.





Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

"Me parece importante porque contribuye a cuidar la salud de las personas, mucho han sido irresponsables y han descuidado las medidas preventivas, caminan como si la enfermedad ya hubiera terminado y como sino hubieran familias que perdieron a seres queridos", acotó Bayron Morales

Jose Antonio López dijo que esa era la única solución para evitar más contagios, ya que la ola de rebrotes no cesa, y es necesario que las personas se cuiden y cuiden de sus familias y esta es la única forma de lograrlo, porque hace falta mucho sensibilización sobre lo que el mundo está viviendo.

Cabe hacer mención que a pesar de que esta ley ya entró en vigor, un alto porcentaje de personas que se concentran en el primer cuadro de la ciudad no portan el cubrebocas y siguen las aglomeraciones, sin que las autoridades sanitarias vigilen está situación que aumenta los riesgos de rebrotes de esta enfermedad que en el país ha causado la muerte a más de 112 mil muertos.