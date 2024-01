"Tememos por los niños": desplazados en Chiapas por disputa de cárteles

En Chiapas cada vez más la ola de violencia crece, estos hechos han destacado más en municipios como Frontera Comalapa, La Concordia, Chicomuselo, en donde pobladores han tenido que salir huyendo tras los enfrentamientos que se han presentado, por lo que la noche de ayer han comenzado a llegar a Comitán pobladores de diferentes municipios.

Hasta el momento se encuentran dispersos, en el campamento se pueden observar niños, niñas, mujeres embarazadas, señores y señoras de la tercera edad, además que algunos que se encuentran heridos por correr para salvar la vida de sus familiares, son más de 130 personas que se encuentran en el refugio y aún continúan bajando más.





Frontera Comalapa, Chicomuselo y del ejido Nuevo Resplandor, Chejel, Retiro Nuevo y Retiro Viejo, Puerto Rico, Raizal del municipio de La Concordia son las personas que están siendo desplazadas. En entrevistas anónimas, ya que temen omitieron identidades para este medio de comunicación, donde nos han contado la situación que se está viviendo en estos lugares.

Uno de los desplazados originario de Nuevo Resplandor explicó que la situación que se vive es difícil en este lugar, desde el domingo se empezaron a escuchar las balas, ellos comentó que empezaron a resguardarse.

"Se escucharon los balazos desde el domingo, según era gente del gobierno, pero no estaban revuelto con gente del Maíz, mataron como a 8 inocentes, fue que se encontraron con el otro cartel y ahí por el desvío se enfrentaron, ahí fue la matazón", dijo el poblador.

El salió del pueblo junto con su hermano y se dirigieron a Comitán, ahí menciona que vive su cuñada, pero hay más familias que están en el refugio pero se encuentran solas, o algunas mujeres tienen a sus esposos en los otros municipios y temen que les pase algo. Con esfuerzo construyó una casa y sus cosas, el dedicado a la albañilería, jardinería y hacía helados, pero todo lo tuvo que dejar por el miedo.

Una señora de aproximadamente 37 años, con lágrimas en los ojos y la impotencia en su rostro, dijo que ella llega con sus dos hijas, pero no puede creer todo lo que este pasando, se encuentra llena de tristeza porque los hombres con armas de grueso calibre están entrando a las casas a saquearlas, no les dio tiempo de meter nada y no pudieron hacer más.

"Ya estaban llegando a la colonia por eso nos salimos, por eso la gente huyó así agarro lo que agarro, están matando a la gente inocente", abundó

Desde que les dieron el aviso en la madrugada que el cártel "El Maíz" estaba ingresando a Nuevo Refugio, el temor, llanto comenzó a inundar a los ejidatarios, saliendo despavoridos e incluso las casa quedaron abiertas, por que no les daba tiempo de salir antes de que fueran alcanzados por ellos.

Alrededor de una hora y media caminaron por caminos de terracería en plena madrugada para llegar hasta el municipio de Comitán, en donde han comenzado a refugiarse y resguardándose ante la ola de violencia. Ante ello comentaron que se tratan de la disputa entre uno de los cárteles junto al grupo "El Maíz" quien pertenece a otro cártel.

Un evangélico a alojado cerca de 80 personas, en donde han recibido atención por parte de elementos de Protección Civil del municipio de Comitán, donándoles cobertores, pantalones nuevos, comida, agua y despensas, así como han comenzado a recibir atención médica para adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y personas que se encuentran lastimados.

Asimismo evangélicos han llevado comida ya preparada, ropa, cobijas, colchonetas, despensas para ayudar a los desplazados, de acuerdo al evangélico dijo que van a permanecer ayudando a las personas, ya que la situación es peligrosa en esos municipios, y mientras permanezcan en el lugar se seguirá brindando la ayuda.