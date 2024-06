Violencia entre cárteles ha desplazado a ciudadanos de Tila, Chiapas

La violencia entre grupos armados en el ejido de Tila ha obligado a numerosos ciudadanos a abandonar sus hogares en busca de seguridad. Esta mañana, aproximadamente 500 uniformados del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, respaldados por dos helicópteros, ingresaron al poblado tras cuatro días de intensos enfrentamientos entre cárteles.

El despliegue de las fuerzas de seguridad responde a una serie de actos violentos que incluyen la quema de casas y vehículos, así como la ejecución de varias personas. Ante este escenario, muchos habitantes decidieron aprovechar la intervención para escapar de la zona, dejando sus pertenencias y buscando refugio en lugares más seguros.

Hoy, las personas desplazadas de Tila están llegando a los albergues, uno de los cuales estará ubicado en Cedeco y el otro en Fútbol Rápido, en el municipio de Yajalón. Para apoyar a los desplazados de Tila, se solicitan donaciones de despensas que incluyan frijol, arroz, azúcar, agua, papel higiénico, pollo, avena, café, pan, jabón, pañales y ropa en buen estado, entre otros artículos de primera necesidad.

Los residentes de Tila han hecho un llamado urgente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solicitando que instruya a las fuerzas de seguridad a establecer un resguardo efectivo en la cabecera municipal. Asimismo, se pide la instalación inmediata de una mesa de diálogo entre los grupos autónomos y los representantes del pueblo para encontrar una solución pacífica al conflicto.

Desde el inicio de los enfrentamientos el 4 de junio, la situación humanitaria en Tila ha empeorado. La comunidad se encuentra sin acceso a suministros básicos de agua y comida, y los servicios públicos se han visto severamente afectados. La ausencia de una respuesta efectiva por parte de las autoridades ha dejado a la población en un estado de desesperación y vulnerabilidad extrema.

Los habitantes de Tila han solicitado juicio y cárcel para el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, y sus cómplices, acusándolos de negligencia ante la situación de inseguridad. La llegada de la policía estatal y el Ejército esta mañana ha sido vista como una oportunidad para huir, ya que el terror provocado por los enfrentamientos y ataques de los grupos armados ha dejado a la población en un estado de constante miedo.

Testimonios de ciudadanos de Tila

Debido a la creciente presencia de grupos armados en la cabecera municipal de Tila, la mañana de este viernes ingresaron a la ciudad las fuerzas de seguridad, sin embargo ha comenzado el éxodo masivo a la localidad de Petalcingo municipio de Tila y a la cabecera municipal de Yajalón, informó Susana Sánchez Martínez.

La señora Susana Sánchez es originaria de la cabecera municipal de Tila radicada en Tuxtla Gutiérrez, víctima de la violencia, a sus padres, adultos mayores de 70 años les quemaron sus viviendas en aquella ciudad, y clama justicia y seguridad para los habitantes del municipio de Tila.





En entrevista vía telefónica, comentó que se ha complicado la seguridad, la paz y la justicia para el pueblo, todo el pueblo está saliendo debido a que la inseguridad está creciendo y se ha salido de control la situación, pide la inmediata intervención del Congreso del Estado donde se encuentran los representantes del pueblo para buscar una salida al problema grave de inseguridad.

Las personas que somos originarias de Tila y vivimos en Tuxtla Gutiérrez estamos alzando la voz para que se haga presencia las fuerzas federales que ahora están rebasadas, no han podido restablecer la seguridad, no hay tranquilidad, no hay paz y los carros que están llevando a la gente de esa cabecera municipal a Petalcingo y Yajalón no abastecen.

Sigue el éxodo masivo de habitantes de la cabecera municipal, los están llevando a Petalcingo y Yajalón, a partir de las siete de la mañana comenzó a bajar la gente de esa ciudad en busca de seguridad, de refugio y protección, ahora seguiremos alzando la voz, no sabemoscuántas personas van a salir, quiere irse todo el pueblo, está rebasada la seguridad pública, están pidiendo apoyo de camionetas particulares para que puedan salir, van en busca de salvar sus vidas, es un éxodo completo del pueblo, reiteró la señora Susana Sánchez Martínez.

Ya se llevaron las decenas de camionetas que llegaron por la mañana de este viernes para sacar a las personas de la cabecera municipal, no se quiere quedar nadie en esa ciudad, la inseguridad está muy complicada, se habla de ocho muertos en los últimos cinco días, pero se cree que hay más, hay heridos, casas quemadas, amanazas, intimidación y acoso para que las familias paguen el derecho de piso a los grupos armados, abundó.

Tila es vecino de los municipios Tumabalá, Sabanilla y Salto de Agua, en la zona ch'ol en el norte del Estado hacia los límites con Tabasco, donde ha gente busca protegerse de la delincuencia, abundó.