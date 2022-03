Desprendimiento de roca crea colapso económico en Chiapa de Corzo

Chiapa de Corzo.- Tras la caída de rocas en una de las paredes del Cañón del Sumidero al mediodía del martes las sociedades cooperativas de lancheros de Chiapa de Corzo están sin trabajo puesto que se ha suspendido la navegación de 32 kilómetros desde el Embarcadero hasta la cortina de la Presa Chicoasén; en total suman unas 100 unidades las cuales hoy todas están avitualladas en las márgenes del Río Grijalva y las oficinas de ventas de boletos están cerradas, no están los socios, ni los operadores, no hay pasajes, no hay demanda de servicios.

Don Aristeo Martínez socio de la Cooperativa Bella Cahuaré comenta que cada lancha de doces pasajeros cobra 450 pesos en recorrido de media hora desde el embarcadero hasta la entrada del Parque Nacional Cañón del Sumidero, el trayecto de una hora es de 900 pesos o mil pesos de tan solo 20 kilómetros desde embarcadero pero debido a que se ha suspendido el acceso más allá del mirador Los Chiapas por la caída de piedras de una de las paredes el martes al mediodía, cuando se realiza este recorrido es de 270 pesos por persona.

Al año se han contabilizado la llenada de unas 500 mil a 600 mil personas al Cañón del Sumidero cada una de las lanchas tienen ingresos según la demanda de servicios; un promedio de 6 a 8 viajes en el día o menos dependiendo la afluencia de visitantes que ha sido muy poca en Chiapa de Corzo desde febrero del 2020 y ahora con la suspensión de la navegación va a bajar la movilidad un promedio de 20 personas y hasta 80 personas por lancha; dependiendo la afluencia los ingresos varían también según la demanda desde los 3 mil pesos por lancha en el día, hasta los 5 mil pesos o más.

No es estable la llegada de pasajeros ni la realización de servicios, hoy en el malecón de Chiapa de Corzo están avitualladas las lanchas, no están los dueños o los socios de las cooperativas y las oficinas están cerradas debido a que no hay demanda de servicios ni oferta del mismo; esperan que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas les de indicaciones para ya poder realizar el recorrido por el Río Grijalva desde Chiapa de Corzo hasta la cortina de la presa Chicoasén.

Don José Pérez es un artesano de Zinacantán, desde hace 15 años tiene un puesto de venta de textil en el malecón de Chiapa de Corzo; desde su natal gastó 150 pesos de pasaje de ida y vuelta y acompañado de su hija es el doble 300 pesos pero este día solo vendió una diadema de 25 pesos, la razón es que no hay visitantes, no hay turismo, no hay presencia de paseantes porque el desprendimiento de la roca de las paredes del Cañón del Sumidero al mediodía del martes generó la suspensión de la navegación y con ello se paró la actividad en la zona.

La Directora de Cultura, Arte y Patrimonio del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo Marité Nandayapa, expuso que esta ciudad ha sufrido mucho y los sectores de la economía han sufrido bastante / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En la zona del malecón los restaurantes están cerrados al igual que las oficinas de las sociedades cooperativas de lanchas que prestan el servicio, todas se encuentran avitualladas en las márgenes del río, otras en Cahuaré y otras debajo del puente Belisario Domínguez, los meseros de los pocos restaurantes que tienen comensales así sí se la pasan mucho tiempo sin hacer nada.

Chiapa de Corzo vive del turismo pero primero la pandemia y ahora el caído o desprendimiento de rocas de una de las paredes del Cañón del Sumidero ha ocasionado una baja en la actividad debido a que no hay comensales, no hay usuarios de servicio de lanchas, no hay ventas en los negocios de artesanías y los empleados deambulan en los negocios en espera de poder colocar productos pero no hay quien compre.

Esta ciudad colonial Pueblo Mágico ha sufrido por el turismo desde febrero del 2020 con la llegada de la pandemia del Covid 19 a Chiapas la economía se colapsó y apenas se empieza a recuperar; es un atractivo local, estatal, nacional e internacional y lo distingue su cultura, su danza, las chiapanecas y los parachicos, sin embargo hay pocos visitantes.

Don Aristeo Martínez socio de la Cooperativa Bella Cahuaré, comenta que cada lancha de doces pasajeros cobra 450 pesos en recorrido de media hora / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

La Directora de Cultura, Arte y Patrimonio del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo Marité Nandayapa, expuso que esta ciudad ha sufrido mucho; los sectores de la economía han sufrido bastante vemos aún muy poco turismo pero creemos que es parte de la reactivación puesto que ya empiezan a llegar, pocos si muy pocos pero ya empiezan a llegar y los hoteles ya están aumentando su afluencia al igual que restaurantes.

Quedamos en cero por la pandemia y no ha sido fácil puesto que no fue nada de lo que se decía, al principio se decia que solo serían dos semanas de pandemia y ya llevamos dos años; al fin se están empezando a recibir los visitantes pensamos que es buena señal lo más emblemático en el Parque Nacional Cañón del Sumidero es la navegación 32 kilómetros por el Río Grijalva la llegada a la cortina de la Central Hidroeléctrica Chicoasén.

Pero también se distingue por las artesanías a base de madera, lana, textil, la gastronomía, así como el balneario El Chorreadero sobre la carretera a San Cristóbal de Las Casas donde es posible realizar rapel, nado, bicicleta de montaña, la plaza central, la milenaria ceiba, el mural de Palacio Municipal, el Centro Cultural ex Convento Santo Domingo, el Templo de Santo Domingo de 1554, la Fuente Colonia, el reloj y Casa Museo.