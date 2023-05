Eduardo Chamé nos demuestra que el trabajo duro y la perseverancia llevan al éxito

Eduardo Chamé, un joven egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), ha logrado demostrar que el trabajo duro y la perseverancia pueden llevarte a alcanzar tus sueños, sin importar las dificultades.

Durante sus estudios universitarios, Eduardo se dedicaba a vender globos en las calles de la ciudad para financiar su educación. A pesar de las dificultades económicas que enfrentó, nunca perdió de vista su objetivo de graduarse con éxito de la universidad.

Con el apoyo de su familia, amigos y clientes que creían en él, Eduardo logró superar los obstáculos y completar su carrera universitaria con éxito. Ahora, con su título en la mano, Eduardo agradece a todos aquellos que lo apoyaron en su camino hacia el éxito.

“El día hoy me siento muy feliz y quiero agradecer a mi Familia y a Dios por todas las bendiciones que me ha dado, el sabe lo mucho que durante años me he esforzado por salir adelante, que no lo he tenido nada fácil, pero que poco a poco voy logrando mis metas, también agradecer a todos los padres que alguna vez han comprado globitos a sus hijos, gracias a ellos pude pagar mis pasajes, inscripciones, libros, alimentos y que sin saberlo me estaban ayudando a cumplir mis metas. No todos tenemos las mismas oportunidades, muchas veces toca trabajar doble, bajo el sol, bajo la lluvia e ir a estudiar cansado, desvelado y cuestionando si realmente valdrá la pena tanto esfuerzo, y ahora puedo asegurar que vale la pena porque hoy día siento una gran felicidad por llegar hasta este momento que muchas veces me parecía eterno. Al mismo tiempo quiero expresarle a todos aquellos que alguna vez se burlaron de mí, que no hay trabajo vergonzoso, que cuando se quiere salir adelante, uno debe trabajar en lo que sea, los vendedores ambulantes somos personas que también tenemos sueños, que estamos forjando nuestro futuro, por ello hay que respetar y valorar el trabajo por muy humilde que sea, porque más adelante ese vendedor al que hoy rechazas será el profesionista que mañana tu puedas necesitar.” Escribió Eduardo en su muro de facebook.

Este logro es un gran ejemplo de que la dedicación, el esfuerzo y el trabajo duro pueden llevar a alcanzar los objetivos más ambiciosos, y es una muestra de que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo personal y profesional.

