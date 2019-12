Empresarios buscan opciones en Tours que no afecte a visitantes por bloqueos

San Cristóbal de Las Casas.- Empresarios de esta ciudad, coincidieron en que el bloqueo que se mantiene sobre el tramo Oxchuc-Ocosingo, a la altura de la comunidad El Muro, carretera que lleva a Palenque, no les ha causado bajas o problemas de cancelación, ya que la gran mayoría ha buscado opciones en oferta turística que no afecte a los visitantes.

Tras un sondeo con diferentes sectores de esta ciudad, aseguraron que tras la problemática que han vivido años atrás y la experiencia que han obtenido, han optado por ofrecer a los turistas que llega a esta ciudad, un tours por lugares aledaños a San Cristóbal “donde saben que difícilmente habrá bloqueo, o al menos hay otras alternativas de viaje, sin que afecte al visitante”.









Consideraron que les afectaría si se llegará a cerrar la carretera de Cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, que es por donde más circulan “pero la carretera a Palenque, pasando por Oxchuc, ha dejado de ser transitada por la mayoría de agencias, precisamente por estas problemáticas”.

Agradecieron al gobierno del estado, por mantener libre las vías, además de pedir actúen en el bloque a Oxchuc, ya que si a ellos no les afecta “tanto”, si saben que muchos que viajan por sus propios medios y desconocen las problemáticas “viajan y se quedan varados y eso afecta no a San Cristóbal, sino al estado de Chiapas, porque si son de otro estado no regresan”.

Especificaron que lugares como San Juan Chamula, Zinacantán, Rancho Nuevo, Grutas de Rancho nuevo, Cuevas del Mamut, Quinta los Obispo, el Arcotete, y otros lugares de esta zona, han sido incluidos a los turistas que se van encantados “de las maravillas naturales”.





Finanzas Llama Canaco a consumir en negocios establecidos para mejorar la económica local

Es de mencionar que desde las 08:30 horas, sobre el tramo Oxchuc a Ocosingo, a la altura del kilómetro 182, en la comunidad El Muro, se inició un bloqueo-boteo por aproximadamente 500 personas de la Organización de Comunidades y Barrios Unidos de Oxchuc encabezado por Juan López Gómez presidente de la Organización, pidiendo a los transeúntes una “cooperación voluntaria” de entre 30,50 y 100 pesos por cada vehículo, que hasta el cierre de la información permanecía.

/TG