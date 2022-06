En Pantelhó, pobladores no quieren más concejos municipales

Pantelhó, Chiapas.- Este próximo domingo 26 de junio se cumplirán once meses de la desaparición de 21 personas, quienes fueron sacados de sus casas en esta cabecera municipal y de quienes hasta la fecha no se tiene información acerca de su paradero, sin embargo, los familiares señalan que los responsables son los miembros del grupo denominado "Autodefensa El Machete"; mientras tanto el congreso local ha nombrado a otro concejo municipal.

Pobladores de Pantelhó temen por sus vidas, luego del nombramiento de otro Concejo Municipal / Foto: Cortesía El Machete

Y es que hace un par de días Pedro “N”, fue separado de su cargo y horas después fue detenido, acusado presuntamente de estar involucrado en la desaparición de las 21 personas, fue entonces que el congreso del estado nombró a los nuevos concejales del municipio, quedando de la siguiente manera: presidente Alberto González Sántiz, síndica, Elena Cruz Pérez, regidor primero, Juan Luna Entzín, regidora segunda, Petrona Pérez Girón y regidor tercero, Víctor Manuel Gutiérrez González.

Al respecto, los pobladores de Pantelhó denunciaron en un escrito que el pueblo ha sido pisoteado por el grupo El Machete y por el propio gobierno, porque a cada rato están nombrando nuevas autoridades y presuntamente los nuevos concejales pertenecen a dicho grupo de autodefensa.





Es por ello que los miles de indígenas han exigido un alto a los atropellos a la población pues la mayoría, dijeron, no están de acuerdo con el nombramiento de los nuevos concejales “Lo que deben de hacer es que el gobierno y la comisión de búsqueda se dedican a buscar los 21 desaparecidos, porque mañana 26 se cumplen 11 meses de su desaparición y nadie hace nada, solo están sacando y nombrando más autoridades y eso no beneficia el pueblo, estamos amenazados no podemos salir a las calles porque nos pueden detener el Machete”, sentenciaron.