Sedena desmiente toma de Pantelhó por un nuevo grupo armado

Alfonso Nava Bustamante, subjefe del Estado Mayor de la 31 Zona Militar con sede en Rancho Nuevo, dio a conocer que no hay grupo armado que haya tomado la cabecera municipal de Pantelhó, señalando que el video que circula en redes sociales donde se ven sujetos armados recorrendo las calles del asentamiento, es un video que fue tomado en ocasión anterior, no en la actualidad.

Según la autoridad militar, desde el 2021 se lleva a cabo el operativo denominado “Operación Unión” en los municipios de Chelanlhó, Pantelhó y San Andrés Larráinzar, mediante patrullajes en el que participan cerca de 400 elementos de la SEDENA y Guardia Nacional y los cuales se llevan a cabo en las cabeceras y comunidades, a fin de salvaguardar la integridad de la población, por lo que desmintió la presencia de un grupo armado.

Se dio a conocer que en el municipio de Pantelhó se tiene resguardada la cabecera municipal y las actividades se llevan a cabo de manera normal, escuelas con clases y comercios abiertos; por tanto, señaló Alfonso Nava, los videos que circulan en redes sociales respecto a un supuesto grupo armado no corresponden a la actualidad y lo que hacen es afectar el trabajo que desarrolla la Secretaría de la Defensa Nacional.

“No hay ningún grupo armado que haya tomado la cabecera municipal, es un video seguramente tomado en alguna otra ocasión, pero no en estas fechas; tenemos un despliegue desde el 2021 con nuestro personal aquí permanente realizando recorridos de reconocimiento. No tiene nada que ver con las actividades que actualmente se llevan a cabo en la cabecera”, apuntó.

Mientras las patrullas y elementos la Secretaría de la Defensa Nacional, y Guardia Nacional recorrían las calles de Pantelhó, el representante de la 31 Zona Militar explicó que la “Operación Unión” lleva dos años realizándose en esta área y no se ha tenido ninguna afectación.

“Hay, como en todos lugares, quizá provocado por algún evento o fiesta, algún disparo por ahí que se habrá escuchado, pero nada de seriedad y no hemos tenido ninguna afectación. Vamos incluso a muchas comunidades que se rigen por usos y costumbres, y se tiene la atención para ingresar y hacer estos recorridos”, acotó.

Finalmente, detalló que en la zona de los tres municipios mencionados se tiene un despliegue de 400 elementos de la Sedena y Guardia Nacional; y específicamente en Pantelhó, un jefe, seis oficiales y 135 elementos del Ejército Mexicano, así como un jefe, tres oficiales y 54 elementos de la Guardia Nacional.

