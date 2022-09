San Cristóbal de las Casas.- Éste 7 de septiembre se cumplen 5 años del sismo de 8.2 grados que sacudió el estado de Chiapas y con varios millones de pesos en daños materiales, y hasta la fecha algunos monumentos históricos no han sido restaurados en su totalidad.

En éste sentido, el Arq. Jorge Ruiz Cacho, ex delegado del INAH en Chiapas, en entrevista telefónica indicó que en el caso de San Cristóbal de las Casas sufrieron severos daños los templos católicos: la Catedral, Santo Domingo, San Francisco, Santa Lucía, La Merced Caridad, San Nicolás y el Museo de San Cristóbal (Musac), hasta la fecha la catedral de San Cristóbal no a sido restaurado en su totalidad.





El Musac no ha concluido su restauración, pero ya está operando la planta baja / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

"El Musac, no ha concluido su restauración, pero ya está operando la planta baja y además se observa mucha humedad, lo cual puede afectar a los muros y podría presentarse una fractura, además este monumento permanece con maya metálica pero está operando con las puertas abiertas la planta baja", indicó Ruíz Cacho.





Sin concluir restauración de templos en SCLC pese a sismo del 2017



Reconoció que los monumentos que sufrieron más afectaciones son: Catedral, Santa Lucía y Santo Domingo, sin embargo la catedral no ha terminado por lo que los trabajadores continúan trabajando hasta que termine totalmente su restauración.





"Fue algo muy doloroso y la pérdida del patrimonio arquitectónico qué es propiedad de la nación y de los sancristobalences pero lamentablemente no está al 100 por ciento su restauración, hay incertidumbre de qué el templo de Santa Lucía se pueda colapsar, porque también no ha terminado los trabajos, a pesar de que ya fue entregado a los encargados del templo, lamentablemente este templo no tiene las dos campanas y aún falta las bancas originales y los feligreses ya ingresan para poder escuchar el sermón del sacerdote.

Indicó que la tardanza en las obras origina mayor deterioro en el proceso de rehabilitación, porque ya son 5 años y prácticamente han dejado abandonados los trabajos, tenían un periodo de ejecución y nadie aclarado cómo se contrataron las obras el proceso de licitación de inicio y terminación no creo que en la ley de obra pública permita esos abismos de intervención para recuperar un monumento histórico".





Recuerdo en ese entonces se había declarado 80 millones de pesos para hacer la rehabilitación de los monumentos históricos de San Cristóbal pero no veo porque no lo terminaron he escuchado que han intervenido ciudadanos organizados con donaciones cuándo debe ser el gobierno Federal la instancia encargada de ejecutar el proceso en INAH no ha proporcionado información".

Finalmente dijo que si en caso haya otro sismo de la misma magnitud las consecuencias pueden ser más graves ya que considera hay vicios ocultos en la estación de los inmuebles históricos que tiene actualmente San Cristóbal de las Casas.