"Exigimos al presidente que ya ponga la vista en nuestro municipio": Comisario de Altamirano

El Comisariado del Ejido Altamirano municipio del mismo, René Santos Espinosa, denunció que las comunidades se encuentran “secuestradas” por los problemas políticos, sociales y por la inseguridad, siguen privados de la libertad varios compañeros campesinos de diferentes comunidades rurales, en la comunidad la candelaria.

Expuso en conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, que la exigencia al Estado Mexicano es la liberación inmediata de quienes han sido privados de su libertad, sin que autoridades estatales, federales y municipales hayan hasta ahora intervenido. "No podemos seguir esperando a una situación de incertidumbre, de zozobra, de intranquilidad y quienes más están sufriendo son los niños y las mujeres.

“Exigimos al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya ponga la vista en nuestro municipio donde realmente hay problemas, queremos justicia, queremos vivir en paz, con tranquilidad, sin embargo, nos han impuesto algunos grupos de choque y eso nos ha afectado la inestabilidad social, hemos vivido siempre con temor”.

También pidieron que se respete al Concejo Municipal de Altamirano nombrado por el Congreso del Estado el 28 de octubre del año pasado e integrado por la presidenta María García López, el síndico Fernando Gabriel Montoya Oseguera y los regidores concejales Mayra Teresa Pérez, Cristóbal Gómez Sántiz y Oscar Gómez Velasco, añadió Santos Espinosa.

“Si alguien no estuvo conforme, hubieron tiempos y momentos de discusión, los grupos contrarios no hicieron presencia y jamás vamos a permitir que este concejo se vaya para abajo, así lo dictaminó el Congreso del Estado y lo vamos a defender a como de lugar”, enfatizó en la capital de Chiapas acompañado de habitantes de aquel municipio.

Son 47 personas las secuestradas en la comunidad La Candelaria en el municipio de Altamirano, no se sabe en qué condiciones se encuentran si están bien de salud o no, si los están cuidando, protegiendo su alimentación o no, si son víctimas de maltrato o no, no tienen comunicación con ello. Esto organizado desde Las Margaritas, Chiapas por Bladimir Hernández Álvarez, José Domingo Espinosa López, Edgar López, entre otros, por todos los intereses personales económicos de más de nueve años en el gobierno municipal, enfatizó.

Manuel Méndez Pérez, dijo que es familiar de uno de los secuestrados, Eddy Samuel, otro de los secuestrados es Juan Pérez, la exigencia es la solución inmediata. "Ya estamos preocupados, no queremos más enfrentamientos a manos de 400 personas violentas, no nos vamos a doblar, no vamos a ceder a sus amenazas con armas de fuego, quieren seguir en el poder político y económico del que han dependido muchos años a través de la presidencia municipal".

Por su parte, Heriberto Torres, expuso que tres de sus familiares también se encuentra secuestrados en La Candelaria, Filomeno Torres, José Torres y Humberto Torres, además de un vecino, Feliciano Pérez. "Esta es la segunda vez que lo venimos a solicitar en Tuxtla Gutiérrez, los que cultivamos son maíz y frijol, las víctimas son campesinos, mientras que los agresores portan armas de fuego de grueso calibre, no se vale la actitud de represión y el secuestro a mano armada".

La situación de la familia es de preocupación, de desesperación de incertidumbre. "No se vale, todas las comunidades son víctimas de la persecución de quienes han dependido por muchos años del poder económico de la presidencia municipal, no es justo, nos hemos manifestado en Altamirano y no hemos encontrado justicia, nuestra situación es de indefensión, ya basta, pedimos la intervención del Estado Mexicano", insistió.