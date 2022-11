¡Piden auxilio! lengua mam en la Sierra Madre de Chiapas a punto de extinguirse

En la Sierra Madre de Chiapas el grupo lingüístico mam pide auxilio, disminuye la población hablante y no hay institución que les ayude a recuperar su lengua materna, un joven universitario se ha capacitado con los adultos mayores y ahora enseña a alumnos de educación primaria y secundaria.

Jonathan Navarro Angel, fue instructor comunitario en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, ahora estudia licenciatura y se ha convertido es un promotor de la lengua mam, en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) adquirió gran experiencia que ahora pone en práctica de manera gratuita para recuperar su lengua materna en comunidades de Siltepec, Honduras de la Sierra, Bella Vista, El Porvenir, Motozintla, Amatenango de la Frontera, Huehuetán, Mazatán y Tuxtla Chico.





Puedes leer también: ¿Cuáles son las etnias en Chiapas? Si no las conoces te decimos





En estos territorios se localizan más de 5 mil personas pertenecientes al grupo lingüístico mam, sin embargo hablantes de la lengua aproximadamente mil a mil 500 personas, en las comunidades rurales marginadas inmersas en conflicto territorial Santo Domingo La Cascada en Honduras de la Sierra existen 85 alumnos aprendiendo la lengua mam en talleres, lo mismo en el ejido Cumbre Ventana con otras 50 personas.





¡Piden auxilio! Por futura extinción de la lengua mam en la Sierra Madre de Chiapas



📹: Isaí López | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/7Lxj7JRPbx — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) November 11, 2022









La población hablante de la lengua materna mam se ha reducido debido a que varias circunstancias, principalmente por las burlas de muchas personas contra indígenas, las críticas por su vestuario, forma de expresarse, la restricción de espacios públicos que obligó a cambiar la vestimenta, a olvidarnos de las raíces y de nuestra lengua.

“El presidente municipal de Siltepec, Roderico Barrios acató una orden que venía con el decreto número 132, expedido por el Congreso del Estado, con fecha 7 de febrero de 1934, en el que se conminaba a la población para que cambiara su vestuario, ya que en esa época la mayor parte de la gente varón vestía de ‘teja’ (traje de manta consistente en máshtate -calzón, camisa y una faja de color rojo en la cintura y huaraches de cuero) y la mujer vestía el típico ‘corte’, es decir, una porción de tela enrollada a la cintura, que le cubría hasta los tobillos”, expuso en entrevista.





Disminuye poco a poco la población hablante / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





A raíz de esa persecución desde el poder político la gente mam poco a poco cambió su vestimenta y dejó de hablar su lengua materna, somos indígenas por origen y descendencia, por usos y costumbres, no por la lengua materna, ahora el rescate de la lengua mam está siendo muy complicado, primero hay que despertar el interés en los niños, adolescentes y jóvenes, los adultos ya no están interesados en aprender.

La oportunidad del aprendizaje está en este momento en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para rescatar esta lengua, hay adultos mayores que aún hablan su lengua pero no se interesan que sus hijos y nietos aprendan, por ello, estamos preparándonos con la aportación de los “tatas”, los adultos mayores y las “nanas”, las madres adultas mayores, así han surgido grupos de aprendizaje en ejidos y comunidades, en el barrio Las Moras perteneciente al ejido Ángel Díaz municipio de Honduras de la Sierra, también en conflicto territorial, existe otro grupo de estudio y formación, así como en Cruz Grande.





El grupo lingüístico menciona que disminuye la población hablante y no hay institución que les ayude a recuperar su lengua materna / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Navarro Ángel enfatizó que la enseñanza de la lengua mam es en ortografía, gramática, acentos, apóstrofes, pronunciación de palabras, canciones, símbolos y glifos, los padres de los niños, adolescentes y jóvenes han manifestado su interés de continuar, otros ejidos han dado su anuencia para abrir otros grupos, hay interés en infantes, adultos creen que es más fácil enseñar a la infancia y adolescencia para el rescate de la lengua materna.

El maestro mam expone que su trabajo lo realiza por amor al grupo lingüístico, a su lengua, a sus pueblos, a las presentes y futuras generaciones, es un interés que me despertó desde hace tiempo y no lo había podido cumplir, no pertenezco a ninguna institución pública o privada, no me paga ninguna institución de gobierno solo aspiro a crecer conociendo, amando y enseñando a nuestros pueblos, dijo.





Disminuye poco a poco la población hablante / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Imparte talleres en escuelas públicas por vocación, pero carece de materiales, no necesita proyector, ni computadora, ni tabletas, sino hojas blancas, cartulinas, marcadores, lápices de colores, algunos libros de texto para poder ampliar el tema, no hay ninguna institución pública o privada dedicada en la enseñanza de la lengua materna mam en la Sierra Madre de Chiapas, muchos comunidades han constatado los resultados y desean ser parte de los procesos de rescate de la lengua materna.





¡Piden auxilio! Por futura extinción de la lengua mam en la Sierra Madre de Chiapas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Cuanta que el proceso es laborioso porque Navarro Angel de 26 años estudia en la universidad de Siltepec administración de empresas, tiene que administrar sus tiempos para acudir a los ejidos a la enseñanza, en total atiende 135 niños y niñas de primaria y 76 de educación secundaria, la enseñanza obligada es un año, pero cree que ampliará a dos años como mínimo; la lengua materna maya mam es la “madre” de todas las lenguas, de aquí surgen otras como tseltal, tsotsil y otras, es originaria de Guatemala, los antepasados vinieron de esa nación, apuntó.