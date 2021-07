Frayba pide justicia por muerte de ex integrante de las Abejas de Acteal

San Cristóbal de Las Casas.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas repudia “el asesinato de Simón Pedro "N"”, el pasado lunes 5 de julio en el municipio de Simojovel, “abraza a su familia, así como a las y los integrantes de Las Abejas de Acteal y a todas y todos los servidores de la Parroquia de Santa Catarina, Pantelhó”.

En un comunicado repudiaron el asesinato al defensor de derechos humanos integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, así como “esta acción criminal que ésta imperando en los Altos de Chiapas”.

Recuerdan que alrededor de las 10:00 horas, en la cabecera municipal de Simojovel, “fue asesinado de un disparo de arma de fuego Simón Pedro "N", quien iba acompañado de su hijo, para hacer compras en el mercado. El Perpetrador iba en una motocicleta en movimiento desde donde le disparó de manera directa”.

Continúa leyendo: Bala perdida mata a sujeto en Simojovel





Recuerdan que Simón Pedro era defensor de derechos humanos, vivía en la comunidad de Israelita, municipio de Simojovel, perteneciente a la Parroquia de Santa Catarina del municipio de Pantelhó, era catequista, integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), de la cual fue Presidente de la Mesa Directiva en el año 2020.

“Desde su trabajo como integrante de Las Abejas de Acteal y como servidor de la iglesia, trabajó en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, desde esa labor había estado acompañando a comunidades que han denunciando la violencia, solicitando su cese y la búsqueda de justicia”, citan.

Exigen a las autoridades del Gobierno del Estado de Chiapas una investigación diligente, garantizando la seguridad de la familia de Simón Pedro y de las y los integrantes de Las Abejas de Acteal.









Recuerdan que el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, el pasado mes de mayo hizo un llamado para la paz indicando que “la exigencia de justicia también fue el motor que nos llevó a levantarnos como Pueblo Creyente. Hoy como ayer seguimos exigiendo y construyendo justicia, el bien común y la paz. Esta paz que anhelamos no es quedarnos callados, calladas o tranquilas tranquilos es anuncio y denuncia, es acción colectiva”.

En este sentido en un mensaje enviado por sacerdote Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, citó que por la tarde fue el hoy occiso fue recibido con lágrimas, llantos y lamentaciones en su comunidad, “elevamos nuestras plegarias al Dios de la vida y de la esperanza ante tanto dolor, pero con la esperanza de que la sangre derramada de Simón Pedro Pérez "N" será semilla de paz y liberación para el pueblo de Pantelhó”.

“Les pido hermanos que no caigan en la venga, la venganza no es el camino, el odio, el rencor no se resuelve, cuando caemos en el odio y la venganza enlodamos la sangre inocente, echamos a perder la sangre que puede dar muchos frutos”, externó.