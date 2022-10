Habitantes de SCLC instalan altares previo al Día de Muertos

San Cristóbal de las Casas.- Dos días antes de la celebración del día de muertos, las mujeres y hombres que profesan la religión católica salen en los mercados a comprar frutas, verduras, velas, veladoras incienso, aguardientes entre otras, esto con la finalidad de instalar sus altares dentro de sus casas.

Los altares comúnmente es instalado en una mesa o en el piso, colocando sus frutas, agua, aguardientes, calabaza, comidas, panes, así como velas y veladoras prendidas, esto con la finalidad de recordar sus muertos, y que ellos están seguros que bajan a comer en su día.





Hasta el momento no hay instalación de altares sino que instalan dos días antes a la celebración del Día de Muertos y esto únicamente lo celebran los católicos, porque la religión evangélica no lo celebran porqué esta fiesta del Día de Muertos es inventado por el gobierno, por lo que está tradición de los católicos no lo celebran ellos, porque no existe en la Biblia.





En una plática con Jorge Hernández dijo que su altar lo instalará 2 días antes del día de muertos para que los difuntos bajen a comer, a beber o a estar juntos con sus familiares, aunque no lo vean físicamente pero según los católicos lo sienten la presencia y qué días después observan en los altares que aún faltan pedazos de comida y algunos observan que dejan huellas, por ejemplo en la sal se observa que pasaron según ellos sus dedos y que cada año bajan los espíritus.





Así también, dijo que un día antes del día del muertos así como los días 1 y 2 de noviembre se van al panteón con toda la familia y para juntos con los que están enterrados sus familiares en el panteón y eso es una tradición de cada año, se van desde muy temprano y se van retirando después de la comida.

Finalmente, comentó qué los evangélicos respetan también sus creencias, pero también pide que respeten a los católicos, porque ellos es una tradición que vienen celebrando desde hace muchos años y qué nunca perderán esta fiesta tradicional de cada 1 y 2 de noviembre.