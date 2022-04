Inician operativo "semana santa segura" en Cintalapa y Jiquipilas

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes, así como de las familias que salen de vacaciones, en la región valle, específicamente en los municipios de Cintalapa y Jiquipilas, se puso en marcha el operativo semana santa segura 2022.

En el valle chimbombo, el alcalde Ernesto Cruz Díaz exhortó a todas las corporaciones policiacas y de socorro que estarán coadyuvando esfuerzos en estas fechas, para hacerlo de forma comprometida, a que atiendan todos y cada uno de los reportes emitidos por el 911.

También puedes leer: Se reportan 22 nuevos casos positivos de covid-19 en las últimas horas en Chiapas

Los mandos policiacos piden a los dueños de centros eco-turísticos y balnearios, a que sean amables con los clientes, a que la atención sea de primera, que los platillos que ofrezcan sean de calidad, higiénicos, frescos y muy preparados, que cuiden el entorno y que no hagan quemas.

Piden a las autoridades que a medida de lo posible, se sigan respetando las indicaciones sanitarias ya conocidas / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas

Por su parte, el alcalde de Jiquipilas Hugo Lázaro, al encabezar este operativo, dijo que en puntos estratégicos del municipio se instalarán módulos de atención a la población, habrá recorridos constantes en pozas, ríos, lagunas, para evitar que personas perezcan por meterse a nadar después de haber ingerido alimentos o bajo la ingesta de alcohol.

Por su parte el delegado regional de protección civil, Guillermo Soto Palomeque, pidió a la población en general que antes de salir de vacaciones, verifiquen muy bien sus unidades móviles, respetar los límites de velocidad, no conducir ebrios o cansados, llevar a la mano lo indispensable en caso de alguna emergencia se presentara, en casa dejar bien cerrada la llave del gas, no dejar cables conectados, ni veladoras prendidas, con doble llave puertas y portones, no está por demás de pedirle al vecino que le eche un ojito a la casa.

Local San Benito y Las Escolleras, las playas más peligrosas en el Soconusco

Para este operativo trabajarán de forma coordinada corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, así como de socorro, todos, con el único fin de que se consiga un verdadero saldo blanco en esta temporada vacacional.