¡Va de nuevo! Campesinos instalan bloqueo-boteo en la carretera San Cristóbal-Ocosingo

Oxchuc.- La mañana de este martes, un grupo de campesinos tzeltales del municipio de Oxchuc llevó a cabo un bloqueo-boteo en el tramo carretero federal que conecta San Cristóbal con Ocosingo. El objetivo de esta acción es continuar exigiendo el pago de los daños ocasionados por un accidente de tránsito ocurrido el 17 de marzo de 2023, donde tres personas perdieron la vida, cuatro vehículos resultaron dañados y 25 personas resultaron heridas. Hasta la fecha, la empresa responsable se ha negado a cubrir los gastos materiales, los costos funerarios y los gastos médicos de los lesionados.

Más de 200 personas formaron parte de este grupo, quienes se posicionaron en la comunidad de Vista Hermosa, en el municipio de Oxchuc, a partir de las 7:30 a.m. de este martes. No permiten el paso a ninguna persona que no coopere con ellos. Los campesinos tzeltales señalan que los fondos recaudados serán destinados a recuperar los gastos que incurrieron durante los funerales de las tres personas fallecidas, el costo de los vehículos y los gastos médicos de los lesionados.

Según testimonios de automovilistas, se están cobrando cantidades que varían entre 50, 100 y hasta 150 pesos, dependiendo del tamaño del vehículo, a aquellos que transitan por esta importante carretera entre San Cristóbal y Ocosingo, y viceversa. Los transportistas afirman que son los más perjudicados, ya que viajan diariamente por esta vía y no cuentan con suficiente dinero para pagar una cuota adicional.

La única demanda de los campesinos tzeltales de Oxchuc es que la empresa responsable se haga cargo de cubrir todos los daños ocasionados. A pesar de que hace tres días se llevó a cabo una reunión en la Fiscalía de Justicia en Tuxtla Gutiérrez, no se logró ningún avance en este asunto. Por lo tanto, los campesinos continuarán manifestándose en la carretera, argumentando que solo de esta manera podrán recuperar el dinero que gastaron. "Nos llevará mucho tiempo reunir varios miles de pesos para intentar recuperar lo que gastamos. Mientras tanto, exigimos a las autoridades que citen al propietario del tráiler, ya que nosotros presentamos la denuncia y ellos tienen todos los datos y el nombre del empresario", expresaron los manifestantes.

Las autoridades correspondientes aún no han emitido declaraciones oficiales sobre esta situación. Se espera que se realicen gestiones para atender las demandas de los campesinos tzeltales y encontrar una solución a este conflicto que afecta la circulación en la carretera federal San Cristóbal-Ocosingo.