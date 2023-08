Párroco Marcelo Pérez no teme ir a la cárcel por orden de aprensión en su contra

San Cristóbal de las Casas.- A más de un año de que él párroco Marcelo Pérez Pérez se enterara que la Fiscalía solicitara girar una orden de aprehensión en su contra, presuntamente involucrado de la desaparición de las 21 personas el 26 de julio de 2021 en la cabecera municipal de Pantelhó, dijo que no teme ir a la cárcel porque no tiene nada del asunto de las personas desaparecidas.

Desde el día que se enteró de la orden de aprehensión que existe en su contra, envió cartas a varios obispos y este se viralizó y días después cientos de organizaciones en todo el mundo se movilizaron para exigir a la fiscalía un alto al hostigamiento que está sufriendo y perseguido hacia el sacerdote Marcelo.

El párroco del barrio de Guadalupe en San Cristóbal, asegura que no ha hecho nada mal, al contrario, entró en Pantelhó para decirle al pueblo que son hijos de Dios y que no caigan en la misma violencia, “escucharon mis palabras gracias a Dios y se detuvo las detenciones y las quemas de casa”.

Al respecto, Marcelo Pérez Pérez, en entrevista dijo que no teme ir a la cárcel, porque ese día de la desaparición de las 21 personas en Pantelhó ocurrido el 26 de julio de 2021, se encontraba en Simojovel y toda su inocencia ya se comprobó y ya fue presentado ante las autoridades competentes, y que seguirá trabajando desde la parroquia de Guadalupe, que se haga justicia por la desaparición de los indígenas.

“Estamos presentando las pruebas de mi inocencia de que el día 26 de julio 2021 yo no estuve en Pantelhó, yo estuve en Simojovel y eso estamos demostrando con testigos y documentos, pero la verdad esa es la verdad, no estuve el 26 tengo en Pantelhó, tengo todas las pruebas y ya las presente, por otra parte yo tengo una misión divina de defender la vida cueste lo que cueste, jamás daré una orden de qué se dañe la vida de una persona al contrario yo estoy dispuesto a dar mi vida con tal de salvar a otras vidas, lamentablemente no estuve en mis manos rescatar esas personas que fueron retenidos, donde ha estado en mis manos nunca he negado rescatarlos”, señaló.

Agregó que se mantendrá firmes de ser defensor de derechos humanos, a pesar de que está vivo la orden de aprehensión, “pues aquí estoy y no me estoy huyendo, estoy trabajando aquí en la parroquia de Guadalupe, no tenemos miedo porque somos inocentes”.

“Los que se llevaron las 21 personas que ellos rindan cuenta a la autoridad, así como a la gente del pueblo y a los familiares, y que ellos digan la verdad porque yo creo que los familiares de los desaparecidos tienen derecho a la verdad, es muy importante saber la verdad, aquí falsifican de que yo fui todo, pero no es así, así no nos ayuda en las mentiras y que diga la verdad dónde están y la verdad nos ayuda mucho a encontrar la justicia”, concluyó.