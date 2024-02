El progreso de Chamula: migración internacional transforma condiciones de pobreza

Doble Vía ¿Cómo protegerse de la ola de calor?

El municipio indígena de Chamula en la región Altos de Chiapas está en proceso de superación de las condiciones de pobreza no por la inversión de los gobiernos federal, estatal y municipal, sino por el aporte que realizan los migrantes que han dejado sus comunidades para buscar mejores condiciones de vida en los Estados Unidos de América, el éxodo comenzó en la década de los 90's pero se ha intensificado a partir del 2000, y mucho más intensa a partir del 2010, expone la socióloga de Chamula, Patricia Díaz López.

Cuenta en entrevista que han subido los precios de los productos básicos en Chamula a diferencia de San Cristóbal de Las Casas, hay una diferencia de 10 pesos, 15 pesos o más, pero hay otro problema, en el municipio no hay quien vaya al campo la extraer la leña, no hay trabajadores agrícolas, no hay quien quiera arar la tierra, ya no hay quiera trabajar de albañil, tampoco hay quienes quieran trabajar en las tiendas de abarrotes, eso ha encarecido los precios, mientras en San Cristóbal de Las Casas una manojo de verduras está a 10 pesos en Chamula se ofrece a 20 esos, los grandes comerciantes que reciben por trailers su mercancía son las únicas que están dando precios más bajos.

La profesionista agrega que la migración ha influido en qué no hay hombres para trabajar en el municipio, los mejores hombres que trabajaban hace cinco años la albañilería ya se fueron a los Estados Unidos de América, entre ellos varios primos míos, se ubican los indígenas chanclas en Florida, en Misuri, Misisipi, Nueva York, Oklahoma, Ohio, Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iuta, Arizona y hasta en Irak hay personas de Chamula.

Se presume que existe una población de varios miles de indígenas de Chamula en los Estados Unidos de América, todos los quejamos de que no hay mano de obra para lo que se necesite, hay más mujeres aunque estás también están migrando, están migrando desde los 14 a los 40 años, se están quedando los adultos mayores, en Florida hay un pueblo de Chamula, hacen carnaval, celebran todos los santos, exportan o importan allá las blusas de Chamula, donde la prenda alcanza los 15 y 20 mil pesos y las nahuas los 60 mil pesos en aquella nación.

Los que han migrado a los Estados Unidos de América son los que han regresado a construir mejores viviendas, o han enviado sus dineros para construir mejores casas, son los migrantes los que tienen ahora casas con fachadas extranjeras, herrería de lujo, portones de lujo, desafortunadamente en salud, educación, caminos, espacios públicos, mejoras de escuelas, no hemos cambiado, no hay mejores condiciones de vida por el respaldo de las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno sino por la inversión que realizan los migrantes, si no fuera por la inversión de los migrantes no habría mejores viviendas en Chamula, enfatizó Patricia Díaz López.

Son los indígenas migrantes los que mejoran su entorno, cuando regresan a sus lugares de origen no encuentran empleo bien pagado y se regresan a los Estados Unidos de América, mientras que en aquel país ganan cuatro mil pesos al día, aquí apenas el salario mínimo, ahora a 248.93 pesos, sin duda que Chamula ocupa el primer lugar de la migración indígena internacional, reiteró la socióloga de Chamula.