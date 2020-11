Militantes de Morena rechaza alianzas con el PVEM

Militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) se manifestaron en las oficinas del Comité Directivo Estatal en Tuxtla Gutiérrez, para dejar claro su rechazo al dirigente nacional, Mario Delgado, a establecer alianzas con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para las elecciones federales y locales del 6 de junio del 2021.

En conferencia de prensa, Arim Azael González González, explicó que el dirigente estatal el diputado federal Ciro Sales Ruiz, debe renunciar porque no cumple con los postulados del movimiento en el país, con la política del partido en el país y lo más preocupante es que pretende entregar al partido a los que han sido partícipes de la impunidad en el estado desde el PVEM.

Planteó que la selección de candidatos a diputados federales, diputados locales y miembros de ayuntamientos sea por consulta a las bases, con limpieza transparencia y honestidad para evitar la imposición de la cúpula, no al oportunismo, ni de fuerzas externas, por ello rechazamos cualquier acuerdo con el PVEM dado los antecedentes de corrupción del gobierno que encabezó Manuel Velasco Coello.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Exigió cambio de las estructuras de Morena en el estado, la sustitución de los representantes del partido ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana e Instituto Nacional Electoral, no a las encuestas para designar candidatos, que se elijan a los mejores hombres para la elección de 13 diputados federales, 40 fórmulas a diputaciones locales y miembros de 123 ayuntamientos.

“No al verde”, “no al verde”, “no al verde”. Ciro sales ha traicionado al partido, ha perdido, la capacidad de interlocución con las bases, ha colocado a personal del PVEM en algunas estructuras en varios municipios, si no se cumple con la legalidad, estaríamos en riesgo de perder las elecciones federales locales y estatales, insistió González González.

Dijo que la exigencia es que la militancia hable, entendemos la alianza de facto del PVEM con Morena en el 2018, el tsunami en las urnas a favor del partido fue causado por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, no aceptamos nada de lo que venga de otro partido.

De ser necesario mostraremos la fuerza real de la militancia inconforme, lo que ahora no es posible por las recomendaciones sanitarias por la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19), vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, este es el inicio, iremos a la Ciudad de México, de ser posible, manifestar la inconformidad a través de una huelga de hambre, comentó.

Morena no necesita de aliarse con el PEVM, tenemos que partir de la honestidad, no mentir, no robar y no traicionar, no a la imposición de candidatos en todos los municipios y distritos, tiene que haber consulta a las bases, insistió Arim Azael González.