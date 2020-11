Otro funcionario retenido en Oxchuc por incumplimientos del presidente

San Cristóbal de Las Casas.- Habitantes de la comunidad Tzay, municipio de Oxchuc retuvieron a Delmar Santiz López, jurídico del ayuntamiento, ante el incumplimiento del presidente municipal, Alfredo Sántiz en la entrega de recursos del Copladem.

Fue cerca de las 20:00 horas que arribó aproximadamente 50 personas habitantes de la comunidad el Tzay a bordo 3 camionetas nissan, llevándose retenido al jurídico quien se encontraba en las oficinas de la presidencia municipal, debido a que el presidente municipal no ha entregado los apoyos de 9 mil pesos.

Con esta sería la tercer ocasión en menos de un mes, que pobladores retienen a funcionarios, ya que han dicho el alcalde no se encuentra en Oxchuc y atiende en Ocosingo y San Cristóbal, pues no ha podido cumplir con la entrega de recursos y no obras como marca el Copladem.

Han dicho los comuneros que no liberarán al retenido en tanto no les entreguen el apoyo, además que hay más comunidades que en las próximas horas estarían relianzando bloqueos carreteros sobre el tramo Oxchuc- Ocosingo y Oxchuc-San Cristóbal, para demandar dichos apoyos, pues desde el pasado fin de semana el alcalde les dijo entregaría y hasta ahora no responde.