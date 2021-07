No a la imposición de AMLO, padres de familia y docentes en Chiapas

Los padres de familia y maestros de la frontera sur, se rehusaron a la posición del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien anunció en su conferencia mañanera, el regreso a clases presenciales a partir del 30 de agosto, minimizando la pandemia del Covid-19, al decir que sólo hay un “pequeño” rebrote.

En voz de los padres de familia de la frontera sur, Javier Ovilla Estrada, afirmó que la postura es de no mandar a sus hijos a clases presenciales una vez que inicie el ciclo escolar 2021-2022, hasta en tanto, no haya reducido el número de contagios y que el gobierno se haga cargo de las escuelas en adecuarlas con todos los servicios y desinfectarlas.

Aclaró que en su declaración, el gobierno federal ha sido unilateral, ya que no se les ha preguntado a los padres de familia si están de acuerdo a que sus hijos regresen a las aulas, por lo que Ovilla Estrada amenazó que el gobierno no tiene ninguna autoridad para decidir si los padres mandan o no sus hijos a la escuela.





Dijo que las escuelas se han mantenido por las cuotas voluntarias de los padres de familia y no porque el gobierno invierta en su mejoramiento, además ahora la Secretaría de Salud, ha informado a los padres de familia que ellos serán los responsables de mantener sanitizada de escuela, y dotar de gel antibacterial y cubrebocas, cuando la obligación es del Gobierno.

Expuso que el coronavirus no está controlado a pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Salud por vacunar a la población, ya que la frontera está abierta al paso de inmigrantes de Centroamérica, de Cuba y Haití, que transitan sin ninguna restricción, y menos aún que las autoridades federales se preocupen para establecer un cerco sanitario en la frontera.





No hay condiciones para el regreso a clases, dicen padres de familia y maestros. / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Por ello, estimó que pensar en un regreso a clases presenciales es una ocurrencia más del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que desafortunadamente si no se hace nada con el ingreso desmedido de extranjeros que no cuidan los protocolos de sanidad, el riesgo de contagio estará latente.

Por su parte, el secretario de organización 5 del magisterio de la sección VII del SNTE, Ervin Herrera Estudillo, afirmó que no se oponen al regreso de las clases presenciales, pero exigen las condiciones adecuadas y más ahora que se habla de una tercera ola de contagios de Covid-19, lo cual sería un riesgo para los niños y docentes, aún cuando estos últimos han sido vacunados.

Dijo desde un principio han expresado que la decisión del regreso a clases presenciales no debe ser unilateral sino consensada con padres de familia y maestros, pero sobre todo hayan las condiciones adecuadas en las instalaciones educativas para no generar riesgos para los maestros, padres de familia y alumnos.





Las escuelas se han mantenido por las cuotas voluntarias de los padres de familia y no porque el gobierno invierta en su mejoramiento, mencionan. / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





"Sería un riesgo regresar a clases presenciales en las condiciones que existen en estos momentos, donde hay altos índices de contagios y de fallecimientos por Covid-19, por lo que sería desafortunado no garantizar las condiciones necesarias", abundó.

Reconoció que se tiene que generar una ruta correcta para un regreso presencial a clases en condiciones adecuadas y que todos estén de acuerdo, porque no sería correcto tratar de responsabilizar a los padres de familia de la salud de los niños con el uso de actas firmadas como se pretendió hacer hace algún tiempo.