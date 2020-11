No hay candidatos, trabajamos en la organización con mira a la elección: Morena

Ocozocoautla.- Miembros del comité estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) confirmaron que no son tiempos de pregonar candidaturas pues primeramente se debe trabajar en la construcción de la estructura política para salir fortalecidos para la elección del próximo año.

En una conferencia de prensa realizada en la oficina del partido en este municipio, se confirmó que existen aspirantes que tienen tareas a realizar, pues se quiere reforzar los comités seccionales para de allí partir hacia las siguientes tareas, y dependiendo de los procesos.

Sobre la forma de elegir a los próximos candidatos a las presidencias municipales, particularmente la de este municipio, Ariosto Lázaro Cruz, integrante del comité estatal de Morena, adelantó que primeramente serán las bases las que promuevan y de allí se buscará lograr un consenso entre los aspirantes, para que salga un candidato común.

Sin embargo, en caso de que no exista consenso, se estaría aplicando una encuesta que realizaría una empresa ajena al partido y que no es de Chiapas, a fin de que no exista duda sobre el posicionamiento de los participantes, detalló.

Asimismo aclaró el tema de las alianzas, en donde se sabe que se consultará a las bases del partido para saber si van en coalición o no con algún partido político, aclarando que morena sólo irá en unidad con aquellos institutos que han apoyado el proyecto de la cuarta transformación.

Finalmente dejó en claro que será hasta el próximo año cuando se empiecen a definir los procesos y las candidaturas para las elecciones a presidentes municipales, diputados locales y diputados federales, por lo que “no es tiempo de levantar manos ni creer en aquellos que ya se dicen candidatos, pues falta aún mucho para definir los procesos”, concluyó.