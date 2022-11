Inconformidad en Bochil, padres y madres en desacuerdo con versión de Rosa Icela

Madres y padres de familia de la Escuela Secundaria Juana de Asbaje de Bochil, manifestaron su inconformidad por el informe que presentó el día de ayer durante la conferencia matutina la secretaria de Seguridad Pública Federal Rosa Icela Rodríguez, sobre el avance de las investigaciones de la intoxicación masiva del pasado 7 de octubre donde resultaron afectados más de 110 estudiantes.

Juan Antonio López Hernández, padre de uno de los niños afectados señaló que es contradictorio y a la vez preocupante que las autoridades federales digan que la intoxicación no fue causada por alguna droga, debido a que de la noche a la mañana no pudieron enfermarse más de un centenar de adolescentes, donde incluso algunos tuvieron que ser intubados.

También puedes leer: "Componente químico" la causa de intoxicación en alumnos de Chiapas: Rosa Icela Rodríguez

“Muchos papás no están de acuerdo con lo que están comunicando, puesto que ellos salieron afectados, pero sí ellos dicen que no fue droga que no quiten el dedo del renglón y sigan las investigaciones, si no es esto que nos digan que pudo haber sido y si no tienen las herramientas aquí, creo que hay tratados con otros países que tienen un nivel más avanzado en cuestión de medicina que los pueden ayudar”.





Madres y padres de familia de la Escuela Secundaria Juana de Asbaje de Bochil / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Agregó que a tres días de haber reiniciado las clases, las y los estudiantes están en proceso de adaptación, ya que aún persiste el miedo de que ocurra una segunda intoxicación aunado al cambio de turno, es decir, de la tarde se pasaron al turno matutino, lo cual genera que muchos de ellos tengan que levantarse temprano para llegar a tiempo a sus.

“Creo que todos los padres llegaron al mismo acuerdo con los hijos de que no suelten su mochila, que sí llevan su desayuno que no lo suelten hasta que lo hayan ingerido para que no vuelva a suceder algo como eso. Entonces hay que tratar de sobrellevar esto y aunque uno no quiera hacerle énfasis a los niños para que se vayan olvidando un poco de eso, lo tenemos que hacer porque nada es seguro, quién quita y vuelve a suceder, que esperemos que no”.





Madres y padres de familia de la Escuela Secundaria Juana de Asbaje de Bochil / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Cabe destacar que hasta el momento continúan sin presentarse más profesores interinos, pues los más de 400 estudiantes actualmente son atendidos por 18 docentes, mientras que quienes integraban la plantilla anterior aún se mantienen en resistencia ante el cambio de turno del plantel educativo.