Profesores de la Juana de Asbaje no quieren retornar a las aulas

A casi un mes de la intoxicación masiva en la Escuela Secundaria Juana de Asbaje en el municipio de Bochil, este lunes las y los estudiantes retornarán a las aulas, para continuar con los planes y programas de estudios, sin embargo, los profesores manifestaron no estar en condiciones de hacerlo.

De manera previa, este sábado madres y padres de familia realizaron labores de limpieza de la institución educativa, para garantizar un regreso a clases seguro, pero la Secretaría de Educación manifestó que esto no podría suceder, luego de que algunos profesores señalaran inseguridad y temor para llevarlo a cabo.





Natalia Ramírez, madre de familia señaló que ellos están listos y piden a las autoridades que las y los adolescentes reanuden las clases, ya que el tiempo está transcurriendo y su aprendizaje no va a estar al mismo nivel de otros estudiantes, sobre todo para aquellos que están en tercer grado.





Madre de familia piden a las autoridades que las y los adolescentes reanuden las clases / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“Estamos preocupados porque ahora la Secretaría de Educación dice que no hay condiciones, cuando nosotros se lo dijimos no nos hicieron caso y ahora qué ya estamos listos para arrancar, nos dicen que no, la verdad no se vale, no nos dicen que fue lo que pasó y ahora que no quieren regresar a clases”.

A pesar de la postura de la Secretaría de Educación, las madres y padres de familia acordaron que sí retornarán a las aulas, en caso de que no asistan los profesores se manifestarán en Tuxtla Gutiérrez, porque consideran que no son adecuadas las acciones que están llevando a cabo.