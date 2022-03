A más de 7 meses de la retención y desaparición de las 21 personas en Pantelhó y que hasta ahora desconocen los paraderos de estas personas, su búsqueda se ha descontrolado porque no hay unión para que salgan a buscar los desaparecidos.

Al respecto, el párroco del templo de Guadalupe en San Cristóbal de Las Casas, Marcelo Pérez Pérez, dijo en entrevista qué hasta el momento desconocen dónde están las 21 personas retenidas ya que se ha dado un descontrol entre quienes se han dedicado a la búsqueda de las personas desaparecidas en el municipio de Pantelhó.

También puedes leer: Familiares de desaparecidos de Pantelhó siguen sin obtener respuesta

"Falta más comunicación entre las diferentes instancias del gobierno, por ejemplo la comisión nacional de búsqueda va por otro rumbo, la fiscalía igual va por otro rumbo, mientras la secretaría de gobierno hace lo mismo, yo lo vi cuando hubo una reunión de la fiscalía antisecuestro, ese día se reunieron en diferentes horarios, deben de reunirse en el mismo horario porque se está tratando del mismo tema, desde ese día ya no nos hemos reunido", indicó el párroco.

#Municipios | Párroco propone unirse para buscar a los desaparecidos en #Pantelhó pic.twitter.com/EBKV0MWoHT — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) March 20, 2022

Agregó que hasta la fecha desconoce cómo va el asunto de la búsqueda de los desaparecidos, que hace unos días la comisión se formó en Pantelhó pero desafortunadamente no se encontró nada y que las autoridades deben de abocarse a la búsqueda pero qué se forme bien la comisión para poder realizar bien el trabajo, solamente así se puede obtener resultados.

"Hasta ahora desconocemos cómo va el asunto, los familiares de los desaparecidos me han preguntado cómo va el asunto pero yo les he respondido que no se sabe nada, porque hasta ahora ya no nos hemos vuelto a ver para organizarnos y salir nuevamente la búsqueda, estaremos pendientes cómo va quedar todo esto", señaló.

Finalmente, dijo que en el templo de Guadalupe se colocará una bandera blanca en señal de paz, así también invitó a todos los feligreses colocar una bandera en sus casas, para que la gente también se involucren para buscar la paz en el mundo, en México, en Chiapas y en San Cristóbal de Las Casas, "A veces nosotros solamente exigimos que haya paz, pero no hacemos nada para buscarlo, involucrémonos también y participemos para buscar la paz, solamente unidos se podrá lograr".