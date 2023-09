Delegado asegura que hay condiciones para el regreso a clases en Villaflores

Villaflores.- Edgar Eduardo Largher Cruz, Delegado de Educación en la región Frailesca, ha expresado su confianza en que existen las condiciones de seguridad necesarias para que las escuelas puedan retomar sus labores académicas tras las acciones violentas que se vivieron en la ciudad.

El funcionario informó que participó en una mesa de seguridad en la que estuvieron presentes miembros de las corporaciones estatales y federales. Durante esta reunión, se confirmó que se habían registrado detonaciones de arma de fuego en la zona. No obstante, Largher Cruz afirmó que se trató de un hecho aislado y que se han tomado medidas para garantizar la seguridad de la población, lo que incluye el regreso a las actividades comerciales y cotidianas, así como a los centros escolares.

Cabe destacar que el martes pasado, todas las instituciones educativas decidieron suspender las clases debido a preocupaciones de seguridad. Sin embargo, el miércoles algunas escuelas reanudaron sus actividades, mientras que otras optaron por esperar para conocer más detalles sobre los acontecimientos y asegurarse de que era seguro volver a las aulas.









La noche del martes, comenzaron a circular imágenes en redes sociales que mencionaban una "limpieza escolar" y advertían sobre posibles ataques a personas inocentes, lo que generó cierta preocupación y alarma. Muchos padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a la escuela el miércoles debido a estas noticias no confirmadas.

En respuesta a esta situación, el delegado de educación hizo hincapié en la importancia de no compartir imágenes o videos de los cuales no se tenga certeza de su veracidad. También destacó que existen personas que difunden información falsa que no contribuye a la tranquilidad de la población. Instó a la comunidad a seguir los comunicados emitidos por las autoridades y a no dejarse llevar por noticias falsas.

Largher Cruz subrayó que las autoridades de seguridad han desmentido la existencia de situaciones como la mencionada "limpieza" o ataques a la sociedad civil. Asimismo, enfatizó que es esencial no caer en la desinformación, ya que incluso se difundieron videos que no correspondían a la región ni al estado.