Pobladores de Guadalupe Bacja toman instalaciones de la presidencia en Oxchuc

San Cristóbal de Las Casas.- Unas 200 personas habitantes de la comunidad Guadalupe Bacja, tomaron las instalaciones de la presidencia de Oxchuc, ante el incumplimiento del presidente municipal en la entrega de recursos económicos del Copladem.

Fue alrededor de las 12:00 horas que arribaron los pobladores y con cadena cerraron las oficinas de la presidencia municipal debido que no les han entregado el apoyo de 9 mil pesos a los más de 200 pobladores

Cabe hacer mención que la noche del pasado martes habitantes de la comunidad Tzay, municipio de Oxchuc retuvieron a Delmar Santiz López, jurídico del ayuntamiento, ante el incumplimiento del presidente municipal, Alfredo Sántiz en la entrega de recursos del Copladem.

Local Mujeres indígenas que se manifestaban fueron agredidas

Fue cerca de las 20:00 horas que arribó aproximadamente 50 personas habitantes de la comunidad el Tzay a bordo 3 camionetas nissan, llevandose retenido al jurídico quien se encontraba en las oficinas de la presidencia municipal, debido a que el presidente municipal no ha entregado los apoyos de 9 mil pesos.

Aseguran que el alcalde no se encuentra en Oxchuc y atiende en Ocosingo y San Cristóbal, pues no ha podido cumplir con la entrega de recursos y no obras como marca el Copladem.

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Han dicho los comuneros que no liberarán al retenido en tanto no les entreguen el apoyo, además que hay más comunidades que en las próximas horas estarían relianzando bloqueos carreteros sobre el tramo Oxchuc- Ocosingo y Oxchuc-San Cristóbal, para demandar dichos apoyos, pues desde el pasado fin de semana el alcalde les dijo entregaría y no la responde.

Hasta el cierre de la información permanecía retenido el jurídico de Oxchuc, siento ya 17 horas, y tomada la alcaldía, en tanto que el alcalde no daba atención.