Regidores plurinominales de Zinacantán sin tomar protesta desde hace casi un año

En un escrito firmado por regidores plurinominales por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María Pérez Pérez y Manuel Martínez Jiménez, denunciaron que no han tomado la protesta de ley de sus cargos, a más de un año de haber iniciado el actual gobierno municipal de Zinacantán.

En el escrito, indicaron que esto se debe a que el presidente municipal de extracción priista Mariano Francisco Sánchez Hernández, se ha negado y desacatado incluso al Tribunal Electoral del estado de Chiapas.

Las firmantes señalaron que el 3 de diciembre del año 2021 obtuvieron una resolución favorable del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas en el juicio de protección de los derechos políticos electorales (TEECH/JDC/378/2021), para que tomaran protesta como regidores.





"A raíz del incumplimiento y violación al resolutivo del Tribunal, ambos afectados presentaron un incidente de incumplimiento de sentencia el 27 de junio del 2022 y con fecha 21 de septiembre de 2022 el mismo Tribunal resuelve que se debe cumplir con todo lo anterior, así también tuvieran una disculpa pública por violencia de género (en el caso de la regidora), ser invitadas y tener participación en las sesiones del Cabildo, así como contar con oficinas y materiales para desempeñar su labor”, cita el escrito.





Finalmente, señalaron que, al fenecer el término concedido por el Tribunal, el alcalde priista realizó una serie de manifestaciones falsas, de simulación ante los magistrados del Tribunal Electoral, alegando que supuestamente notificaron a los dos regidores para la toma de protesta a realizarse el 11 de noviembre del 2022, y que ambos no acudieron, "Ni siquiera tuvimos conocimiento, no están nuestras firmas, no se dio cumplimiento a lo exigido en la resolución, hacemos un llamado a la autoridad electoral para que esta instancia declare incumplimiento y condene las evasivas de las autoridades municipales de Zinacantán”.