Pobladores se manifiestan en San Cristóbal, se oponen a la construcción de crematorio

Habitantes del barrio de Fátima se manifestaron por la construcción del crematorio en el interior del panteón municipal de San Cristóbal de Las Casas, los manifestantes señalaron que esta iniciativa daña el medio ambiente, y que nunca pidieron autorización a los colonos del citado barrio que está ubicado frente al panteón municipal, por lo que exigen suspender el proyecto en esa zona.

La protesta la realizaron dentro del cabildo Municipal, quienes solicitaron la cancelación de la construcción del crematorio, y qué no están en contra de la construcción de un crematorio en San Cristóbal pero que se haga fuera de la ciudad, ya que en el panteón pueden registrarse una enfermedad a todos los que visitan a sus fieles difuntos.

Mientras las autoridades locales señalaron que esta autorización de la construcción del crematorio fue hecha por el gobierno del estado a través de la secretaría de salud, pero que en una semana aproximadamente se presentarán autoridad de salud para dar información al respecto, y qué es la única autoridad qué está facultado para suspender la obra, qué la inversión en esta obra es de aproximadamente 6 millones de pesos y es de una iniciativa privada.





Habitantes del barrio de Fátima se manifestaron por la construcción del crematorio en el interior del panteón municipal de San Cristóbal de Las Casas pic.twitter.com/ifJo56AIES — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) January 30, 2023





En entrevista Francisco Eduardo Ruiz, integrante de la mesa directiva de Fátima, indicó que no están en contra de que se construya un crematorio en la ciudad de San Cristóbal, sino que se construya en otro lado y no en la zona urbana, "no se han tomado las medidas necesarias, no nos han informado hasta el momento quien es la persona o la dueña de ese espacio que le concesionaron, no tenemos información, si ya hicieron los estudios pertinentes al impacto ambiental, tanto como a la salud de los vecinos aledaños y los que normalmente visitan el panteón municipal".

Finalmente, el grupo de 17 personas dijeron que esto afectará la salud, "el humo suelta olores de los muertos que se están cremando, hay hospitales, está el Hospital de la Culturas, los campos deportivos donde llegan niños a hacer deportes".