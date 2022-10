Solicitud de refugio una odisea para migrantes

Los migrantes provenientes del triángulo norte de Centroamérica y Cuba que llegan a México a través de la frontera sur, viven un calvario para poder ingresar al territorio nacional, enfrentando además una verdadera odisea para poder acceder a los beneficios que concede la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), porque la saturación en los trámites, tortuguismo e incapacidad del personal que existe para atender de manera expedita estos procesos, que podría evitar la saturación de “migrantes”, especialmente en Tapachula.

Ante esta espera algunos migrantes de los miles que llegan y salen de Tapachula, han tenido que buscar estrategias para poder sobrevivir en esta ciudad, buscando trabajar de cargadores, barriendo calles e incluso capacitándose en talleres que ofrecen las autoridades federales o formando parte del Programa Emergencia Social que ofrece la Secretaría de Bienestar.









Osiris Delgado Álvarez, originario de Cuba, platicó para Diario del Sur que él lleva más de un año tratando de regularizar su legal estancia en México ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pero la respuesta es no, y que tiene que seguir esperando.

Narró, que ingresó a México el 25 de julio de 2021 y está tratando de regularizarse para poder mandar a traer a su familia que se quedó en su país de origen y tener una vida libre en el territorio nacional, sin embargo, no ha podido obtener una resolución positiva.

“En Cuba dejé a mi mamá, mi esposa, mis dos hijos y una nieta, pues en La Habana por más conocimientos o preparado que se esté no se puede hacer nada por el gobierno que tenemos y su política. Yo solo quiero hacer una vida en Tapachula y cuando me entreguen mis documentos mandar a traer a mi familia”, expresó.





Más de 35 millones de pesos ha invertido México en talleres de capacitación para migrantes en Tapachula/Foto: Alexis Alvarado | Diario del Sur





Platicó que está recibiendo atención psicológica porque dejar a su familia, su cultura y sus costumbres le han afectado mucho, máxime cuando habla por teléfono con todos sus seres queridos que dejó en su país para buscar su libertad y la de ellos.

Aseguró que los aproximadamente 5 mil pesos que recibe al mes del programa federal que implementó el gobierno de México en 2021, únicamente le sirven para pagar su renta, luz, agua y comprar su comida, esto, mientras que espera que esta vez sí le den una resolución positiva a su solicitud de asilo.

“Yo no quiero ir a Estados Unidos, yo únicamente necesito una ciudad en donde pueda trabajar y ser libre como Tapachula, pero ya van nueve meses y la respuesta de la Comar a mi petición es no, que tengo que seguir esperando, así que por eso busqué la manera de ingresar a este programa”, abundó.

Añadió que el único detalle de México es que se tiene un problema con la policía y los elementos del Instituto Nacional de Migración, pues tienen demasiado agobio en contra de la comunidad migrante que está en la ciudad de paso o tratándose de establecerse como ella.





Tres años y no recibe respuesta en COMAR





José Antonio Elías, originario de la República de El Salvador, reveló que a él le negaron su caso en el 2020 y metió una revisión para que acepten su solicitud de asilo, sin embargo, ya han pasado casi tres años y no ha tenido una respuesta de la Comar.

“La única respuesta que he obtenido de parte de las autoridades es que hay que esperar el proceso, ya que todo se atrasó por la aparición del coronavirus y ahora solo he estado renovando mi visa humanitaria para estar acá y no ser detenido por migración”, manifestó.

Abundó que él quiere tener un respaldo jurídico en México para poder obtener un trabajo formal en esta ciudad, pues como migrantes les cuesta mucho que les den un empleo duradero y donde ganen muy bien para apoyar a su familia.





Ante esta espera algunos migrantes de los miles que llegan y salen de Tapachula, han tenido que buscar estrategias para poder sobrevivir en esta ciudad/Foto: Alexis Alvarado | Diario del Sur





Expuso que él salió huyendo de su país con su esposa e hija por la violencia, inseguridad, falta de oportunidades y carencias que sufrían, ya que en su país la pandilla “Mara Salvatrucha”, les quita lo poco que ganan con el conteo de piso.

“A mí me negaron mi proceso de asilo porque las autoridades mexicanas consideran que la historia por la que salí de mi país no es convincente, por ello, acá seguiremos esperando la revisión y la respuesta del amparo que puse”, declaró.

Detalló, que él ha trabajado en esta ciudad de albañil, cargador, limpiando pasto y ahora en el programa de emergencia social trabaja la herrería, pues es el oficio que traía de su país y ahora lo está perfeccionado a través de este programa del gobierno federal.

Reveló que aparte de estar en el programa hace otros trabajos pequeños como pintar puertas, ventanas y limpiar patios para ganar un dinero extra para comprar ropa y zapatos para su familia, pues lo que recibe del programa es solo para pagar renta, agua, luz y comprar la comida.





Hay más de siete mil migrantes capacitados





Desde que se puso en marcha el Programa de Emergencia Social y Natural por el arribo de las caravanas migrantes en el 2020 se ha brindado el apoyo a más de siete mil extranjeros que estaban de paso o buscando establecerse en Tapachula, indicó Martín Eduardo Aguilar Reyna, coordinador de este programa.

Refirió que el programa se hizo para capacitar a los migrantes en talleres de herrería, carpintería, artesanía, así como costura, ya que de esa manera aprendía un oficio y ganaban un dinero mientras llegaban a su destino final.

“La demanda de los migrantes que quieren ser parte de estos talleres ha crecido en los últimos años debido a la cantidad de personas que llegan de Centro y Sudamérica mientras dura su proceso de regularización en México” destacó.





Martín Eduardo Aguilar Reyna, coordinador del Programa de Emergencia Social y Natural/Foto: Alexis Alvarado | Diario del Sur





Precisó que son un promedio de 5 mil pesos que reciben los extranjeros mensualmente y eso ha provocado que no sigan su camino a los Estados Unidos, pues lo que buscan es un lugar seguro, tranquilo y donde trabajar, ya que de donde viene no tenían esas condiciones.

Por el programa han pasado gente de Cuba, Brasil, Venezuela, Panamá, Haití, África, Pakistán, Tayikistán, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, que buscan mejores oportunidades de vida.

El tiempo establecido de la capacitación en los talleres es de tres meses, sin embargo, pueden quedarse más tiempo si se requiere de mayor capacitación y preparación.

En los tres años del programa, el gobierno federal ha invertido 35 mdp para la atención de estos talleres para los migrantes que están llegando a territorio nacional huyendo de la pobreza, violencia e inseguridad de su país de origen.

Puntualizó que en México se les dan las herramientas y la capacitación necesarias para que las personas migrantes de diferentes nacionalidades tengan una estancia digna si se quieren quedar en cualquier parte del territorio mexicano o lleguen con un oficio a los Estados Unidos.





El tiempo establecido de la capacitación en los talleres es de tres meses/Foto: Alexis Alvarado | Diario del Sur





En 2021 la Comar registró una marca histórica de solicitantes de la condición de refugiado en México con 130 mil 627 peticiones y la tendencia continúa a la alza, pues tras el cierre de agosto se registró a 77 mil 786 solicitantes, lo que rebasa por 1.49% la cifra al final de agosto del 2021.





"Hay muchas muertes en Honduras, no se puede vivir"





En Honduras ya no se puede vivir y muchos están saliendo del país porque hay demasiadas muertes, las pandillas o "maras" no te dejan ni salir a comprar a las tiendas y si pones un negocio les cobran el famoso "pago de piso", indicó Jorge Giovanni Martínez, en entrevista quien ha corrido con más suerte y ya le fue aceptada su solicitud de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda para los Refugiados (Comar).





Planteó, que ahora con lo que tienen problemas para que le den acceso a la protección internacional es uno de sus dos nietos con los que llegó a esta ciudad, hace aproximadamente cuatro meses, pues le falta un documento de autorización de la mamá.

“La idea es que todos tengamos el reconocimiento de asilo en México y poner un negocio del oficio que estoy aprendiendo de carpintería, para quedarme en esta ciudad a trabajar, porque está más tranquilo y no hay mucha violencia como en Honduras”, sostuvo.

Afirmó, que el Programa de Emergencia Social del gobierno federal, através del Programa Bienestar es una esperanza para los migrantes que huyen de la violencia, la inseguridad y las carencias que hay en los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, ya que les da para comprar los frijoles y poner las tortillas en su mesa, aparte de aprender un oficio.