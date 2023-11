Transportistas de la región altos de Chiapas afectados por bloqueos carreteros

Transportistas que circulan en las carreteras federales y estatales de la región altos de Chiapas, señalan que les ha perjudicado económicamente por los bloqueos carreteros y boteos que han sido instalados en la región altos de la entidad, pero que sus horarios de salidas no han sido modificados y desde la madrugada empiezan las primeras recorridas que concluyen hasta la noche todos los días de la semana.

Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Al ser cuestionado uno de los conductores de las unidades, el cual no aceptan entrevistas porque la mayoría de ellos son indígenas del municipio de Zinacantán, pero sí comentaron que cuando instalan bloqueos carreteros o boteos por organizaciones o indígenas les perjudican económicamente, porque no llegan a su destino, pero que los horarios de salida no han sido modificados porque desde las 4 de la madrugada es la primera salida hacia las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Altamirano, Ocosingo así como en las carreteras estatales de San Juan Chamula, Zinacantán, Tenejapa, San Juan Cancún y Oxchuc y concluye hasta las 21 horas todos los días.

Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Afirmaron que los bloqueos y bóteos les causan problemas porque pagan una cuota al cruzar la zona, uno de ellos fue en la cabecera municipal de Oxchuc donde instalaron bloqueos, bóteos por más de dos meses, y luego al pagar la cuota es obligado porque al negarse los conductores simplemente no los dejan pasar la zona donde se mantienen el grupo de indígenas u organizaciones.

Municipios Pobladores de Oxchuc firman acuerdo para no más bloqueos en carretera federal Por lo que todos los días siguen manteniendo los horarios de salida y la última corrida es a las 9 en punto de la noche, pero existe el riesgo también de ser asaltados en las carreteras, y que afortunadamente el transporte público no ha sufrido este tipo de asaltos o robos por las noches y de día.

Afirmaron que, se han registrado robos de unidades y asaltos a automovilistas particulares y muchos de ellos lo dejan abandonado en las carreteras y en la oscuridad de la noche, las unidades los roban y que a veces con todo y mercancía, por lo que exigen mayores patrullajes de la guardia Nacional división caminos, ya que actualmente las carreteras están abandonadas.