Empresarios turísticos luchan por preservar temporada vacacional

En los últimos días, uno de los seis municipios considerados pueblos mágicos de Chiapas, fue afectado por la violencia que genera el crimen organizado ante la disputa del territorio, por ello prestadores de servicios turísticos piden que se atiendan estos hechos, para evitar que la afluencia de visitantes caiga en el próximo periodo vacacional.

De acuerdo a Sismodi Esparza Flores, presidente de la Asociación de Empresas de Turismo de Reuniones, indicó que está ola de violencia que ha afectado todo a varios puntos del Estado, no solamente a centros turísticos, sino también a pobladores, aunque en cuanto al turista, aseguró que ellos no diferencian si es Pueblo Mágico o no.

Mucha gente visita, Chiapa de Corzo, Palenque y Comitán, porque de por sí son municipios que visitan, no hacen diferencia si es Pueblo Mágico o no, saben que si hay pueblos mágicos, pero no distinguen quien si lo es y quien no.





Ante ello aseguró que algunas agencias turísticas han reportado un margen mínimo en cancelaciones, no tan generalizado, donde estas cancelaciones se han visto desde el mes de diciembre, donde el porcentaje es del 5% y en casos muy graves del 10%.

Turistas disfrutando de los lagos / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

"Ahorita no esta en peligro la Semana Santa, no es un número significativo y el número o porcentaje de cancelaciones oscila en un 5, en los casos más graves un 10 por ciento, vamos, hay agencias o transportadoras que dicen, yo de 10 tours, ya me cancelaron uno y hay quien dice que no le han cancelado nada", mencionó Esparza.

Además, hizo hincapié en que esto no es general, vaya que si en algunos casos operadores u hoteles han tenido de 1 a más cancelaciones, lo que de cierta forma si ha afectado un poco, pero no al grado de poner en riesgo la temporada de Semana Santa, pero la preocupación persiste.

Finalmente, indicó que el 85% del turismo es nacional, aunque en las vacaciones de Semana Santa visita lugares como playas, albercar, balnearios, ríos, cascadas, lo que ayuda a que repunte de cierta forma el turismo.

"Aunque el resto del turismo es nacional, prevemos una buena temporada, aun con todas las situaciones de seguridad que se ssta dando si se prevé una buena temporada", aseveró.

