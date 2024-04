Ciudadanos viven atemorizados ante la violencia en Ocozocoautla

Ante la ola de violencia que se ha desatado en el municipio de Ocozocoautla, ciudadanos viven con temor de que en cualquier momento se presenta la balacera, este medio tuvo acercamiento con alguno de los pobladores, quienes comentaban la situación incierta por la que día a día pasan.

Antonio habitante de este pueblo mágico, aseguró que se siente inseguro como coiteco debido al crimen organizado, pues ya no vive tranquilo; "ahora que agarro el título de pueblo mágico, ya es más que un pueblo abandonado, sentimos que no hay apoyo por parte de gobierno, no vemos ni presencia de soldados, solo por ratitos qué aparecen.

Ante ello aseguró que tampoco las noches son tranquilas a raíz de las balaceras constantes, y no solo en la noche si no a toda hora, aseveró. "Ya no es como las 7, 8 de la noche, cuando mirabas gente andando, ahora la gente ya resguardada, con temor de que le suceda algo, una bala perdida qué sea alcanzado algún familiar", expresó.

De igual forma dijo que también como padre se preocupa por la educación de su hija, pues se han cancelado las clases presenciales siendo escuela particular, únicamente están recibiendo clases en línea, así como muchas escuelas públicas que están cerradas. Y ahora con la alerta que emitió Estados Unidos aún de no viajar a ese municipio, comentó que afecta al turismo, así como a otras empresas como la empacadora que se encuentra en la entrada, pues exportan productos a ese país y ahora ya están cerrando.

Niños desde casa recibiendo clases en línea / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Otra de la habitantes de nombre Ana Patricia, mencionó que temen, todo el municipio se encuentra en la zozobra, de igual forma comentó: "mucha gente dice que no debemos de tener miedo, que solo es a la gente que está metida en eso, pero póngale, si empieza una balacera en este momento, tenemos que tirarnos al suelo y si nos toca una bala pérdida", mencionó la habitante.

Mientras que Caro, aseguró que también tiene miedo de lo que suceda, que ya no es tranquilo ni si quiera ir a la tienda, por miedo a que en cualquier rato se suscite. Ante estos hechos asegura que jamás se imagino que la delincuencia por el crimen organizado llegara hasta este estado, mucho menos a Ocozocoautla, pues siempre había sido un sitio tranquilo.

"Tal vez existía esto pero, ahora esta como que muy descarado, porque ya, hasta con autógrafo dejan, ya para que sepan quién es, cuando antes ni querían que se enterara quién había sido", explicó.

Lee más: Enfrentamiento entre grupos armados en Bella Vista

Ante lo mencionado por lo ciudadanos, cabe mencionar que estas balaceras en el municipio han sido constantes, esto en menos de una año de que este municipio fuera nombrado Pueblo Mágico, recalcando la situación de los 16 policías plagiados justo en ese mes de Junio que le dieron el nombramiento al municipio en menos de 24 se suscitaron los hechos, desde ese entonces se ha visto perpetrado este municipio zoque.

Finalmente los habitantes coincidieron que los rondines de las autoridades, entre Guardia Nacional, Ejército Mexicano y demás autoridades no ha puesto seguro al pueblo, al contrario piden que hagan algo, pues solo entran al lugar cuando se suscitan los hechos y sin detener a nadie, ni teniendo respuestas positivas, por lo que piden a los 3 niveles de gobierno que actúen, pues no pueden estar viviendo en constantes balaceras.