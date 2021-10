Vocero en mesa de coordinación pide se nombre un concejo municipal en Altamirano

San Cristóbal de Las Casas.- “Este movimiento no pide carteras en el ayuntamiento, está pidiendo un concejo municipal, que le dé la oportunidad de cambiar esa geografía de ingobernabilidad que ha impuesto esta pareja, no estamos nosotros por puestos, ese no es el objetivo, el objetivo es que se nombre un concejo municipal”.

Así lo dijo un vocero de la mesa de coordinación de barrios bajos y altos en. Altamirano, descartando que sea Gabriel Montoya quien busque ser el presidente Concejal, pues es “la gente de hoy quien está decidida a no dejar tomar posesión y protesta de la señora que pretende ser presidenta, si en algún lugar del estado toma protesta querrá decir que le están avalando toda la corrupción que se está dando en este municipio, nosotros continuamos con este movimiento, hasta ver que se esclarezca y no haya financiamiento a grupos armados”





En un video, aseguran que no hay problema por elecciones, sino un problema social, pues las elecciones y proceso quedaron atrás, y es por eso que hacen un llamado al gobierno para que atiendan la problemática, los delegados en la región han mentido al informar a sus superiores.

Indican que desde hace más de un mes y medio, iniciaron la movilización de protesta y justicia por los actos que se han dado, con mayor fuerza en la cabecera, por los actos vandálicos que afectan a la sociedad, sobre todo por el intento de tomar protesta, Gabriela Roque Tipacamu, esposa del presidente saliente Roberto Pinto Kanter, quien fue retenido y llevado a la cárcel de aquel municipio alrededor de las 12 del día del pasado jueves 30 de septiembre y que hasta este 1 de octubre, no ha sido liberado.

“El que fungía como presidente municipal y la esposa son los mismos los que han creado los grupos de choques para calmar el grupo de voces en contra de ellos, esto ha sobrepasado el nivel de tolerancia. Al precio de lo que sea quisieron tomar protesta, no a la toma de protesta”, remarcó.

Delegados en la región han mentido al informar a sus superiores/ Foto: Cortesía

Pidió al gobierno del estado, al gobierno federal, que ponga los ojos en el municipio de Altamirano y que vea a esta pareja por los presuntos desfalcos, sus fechorías. Pedimos al gobierno del estado, no estamos en contra del gobierno, no es un capricho, estamos pidiendo que se haga justicia de todo lo que ha pasado”.

Cabe mencionar que el hoy ex presidente Pinto Kanter continúa retenido en una de las cárceles comunitarias en Altamirano, y su esposa Gabriela Roque se encuentra desaparecida y no ha podido tomar posesión como presidenta municipal.