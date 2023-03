"No es victoria ni derrota" Diputados chiapanecos tras determinación de SCJN por Plan B

La Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) otorgó una suspensión provisional a las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Medios de Impugnación y Ley de Partidos Políticos, promovidas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras la presentación de una acción de inconstitucionalidad por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

Diputados federales de Chiapas consideran que esta suspensión no implica una victoria ni una derrota definitiva, sino que la reforma está siendo revisada por la SCJN. Mientras tanto, los diputados federales están impugnando y presionando al poder judicial, que en su opinión está siendo poco contundente en casos de corrupción y exonerando a políticos vinculados con el crimen organizado.

La diputada federal chiapaneca de Morena, Adriana Bustamante Castellanos, represente del IX distrito electoral con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, explicó que la suspensión provisional de la SCJN a las reformas secundarias del plan B promovidas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, implica que está en revisión, aunque considera que "el juez se excedió porque por un lado tomó una resolución unánime de un asunto electoral, situación que debe ser analizada y votada por el pleno de la SCJN".

Por otro lado, lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) pidió que se analizara era la inconstitucionalidad de tres artículos reformados, no de todas las reformas que integran el plan B, pero lo que sigue es impugnar y presionar al poder judicial "que nos está quedando a deber por esta absurda resolución de suspensión por exonerar a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en Tamaulipas y a Rosario Robles, de la estafa maestra en la SEDATU, por liberar las cuentas de personas en investigación por vínculos con narcotrafico como Luis Cárdenas Palomino, ex colaborador de Genaro García Luna, y la esposa de Garcia Luna, por la impunidad y corrupción en sus estructuras".

Mientras tanto, el diputado federal plurinominal por Chiapas del Partido del Trabajo, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, expuso que no se ha ganado todo, ni se ha perdido todo, es solo una suspensión provisional, no es definitiva, vendrán los alegatos que en derecho nos corresponden, nosotros consideramos que no se violentó ninguna norma constitucional.

"El PRI y el PAN tienen fuerza en lo que le queda al INE y al Poder Judicial, pero poco a poco se van a ir desmoronando, ya no tienen la fuerza que tenían antes, por lo tanto, la derecha va a tener que ir dejando las posiciones de poder que tiene y la cuarta transformación seguirá avanzando".

A pesar de la suspensión, diputados federales argumentan que el plan B es una reforma a las leyes secundarias que se han reformado dentro de la facultad que tiene la Cámara de Diputados y que la inconstitucionalidad no se ha actuado de manera contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A su vez, la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Chiapas por el principio de representación proporcional, Olga Luz Espinosa Morales, dijo que la suspensión provisional por parte de la SCJN da paso al estudio a fondo de la acción de inconstitucionalidad presentada por el INE, pero también hay acciones de inconstitucionalidad por parte de los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Por otro lado, diputados federales esperan que la SCJN eche para atrás todo lo relacionado con el plan B de López Obrador y que el Congreso de la Unión elija a consejeros del INE sin compromisos partidistas, ya que todos los postulantes tienen relación con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Lo que sigue es complejo porque viene la determinación del Congreso de la Unión para nombrar a los consejeros del INE para sustituir a los que han concluido periodo, desafortunadamente todos tienen relación con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y no habría elementos para pensar que serían ciudadanos sin compromisos partidistas.

Para el cargo de consejera presidenta postulan a Bertha Maria Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, Rebeca Becerra Amador, Iulisca Zircey Bautista Arreola y Guadalupe Taddie Zavala.

Para el cargo de consejero postulan a Arturo Castillo Loza, Armando Hernández Cruz, Víctor Humberto Mejía Naranjo, César Ernesto Ramos Mejía y Luigui Villegas Alarcón.

Así mismo, Diego Forzada, Gallardo, Luis Alberto Hernández Morales, Jorge Montaño Ventura, Netzi Sandoval Ballesteros y Bernardo Valle Monrroy.

Además de Neyma Enríquez Estrada, Claudia Arlett Espino, Jessica Jazibe Hernández García, Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck y Rita Bell López Vences.

