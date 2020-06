No hay vacunas esenciales y ahora sin consultas

Berriozábal.- Escasez de vacuna en la clínica de salud rural del IMSS y en el hospital 12 camas ha preocupado a la población, quienes piden a la Secretaría de Salud su intervención y puedan dotar de vacunas a esenciales en dichas instancias, ya que hay muchos niños que las requieren para reforzar su sistema inmunológico.

Y es que en la clínica rural del IMSS, ubicada en la calle central y 11a sur de esta ciudad, los trabajadores informaron que no cuentan con ningún tipo de vacuna, por lo cual con la pena han tenido que informar a quienes acuden a esta instancia a pedir las dosis, puesto que desde que inició la pandemia no les han dotado de este tipo de producto.

Especificaron que por la contingencia, es complicado que se puedan trasportar material biológico, motivo por el cual muchas de las instancias de salud no cuenten con las vacunas que demanda la ciudadanía, y que quienes tienen, es porque lograron surtirse de un número importante de estas, así que reiteraron que al menos en la localidad no tienen conocimiento de cuándo les volverán a dar las vacunas.





Asimismo aprovecharon para anunciar que se ha suspendido las consultas médicas debido a que el responsable de dar estás atenciones se encuentra incapacitado, por lo que esperarán a que se vuelve a reincorporar para que vuelvan a abrir el tema de las consultas en esta clínica rural.

Por su parte el hospital 12 camas de esta localidad si cuenta con unas cuantas dosis de vacunas, aunque no las más solicitadas, pues fuentes de dicha instancia precisaron que las que no tienen son BCG Recién Nacido, Hepatitis B Pediátrica, Tétanos y Hepatitis Adolescente, para que la gente no pierda su tiempo llegando a preguntar, dejando en claro que lo harán saber en cuánto les lleguen.

Además de reiterar que las vacunas con las que si cuentan, se están aplicando hasta las 10:00 de la mañana, de lunes a viernes, y esto bajo previa cita, en donde se toman las medidas preventivas adecuadas por el tema de la pandemia.

ER