¡No te olvides! Esta es la fecha limite para recoger tu INE

La Vocal Ejecutiva del Registro Federal de Electores (RFE) en Chiapas, María Isabel Aguilar Sánchez, hizo un llamado a los ciudadanos que tramitaron su credencial de elector hasta el 8 de febrero de este 2024 a que acudan a los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) para recogerla, la fecha límite es el 14 de marzo, están pendiente de entregarse más de 9 mil micas en todo el estado.

Si los interesados recogen su credencial de elector podrán ingresar a la lista nominal del Registro Federal de Electores y podrán ejercer su derecho al voto el 2 de junio en las elecciones concurrentes federales y estatales, les recordamos que se está ampliando el esfuerzo, el tiempo y el trabajo del personal en sábados y domingos para que se puedan entregar las credenciales de elector con fotografía, indicó en entrevista.

Por esa razón es que hacemos un llamado para que los interesados acudan a los módulos donde realizaron el trámite, si no recogen el documento el 14 de marzo no podrán votar en las elecciones del 2 de junio y las micas sea resguardo, los módulos no tienen por ahora mucha carga de trabajo, quienes no acudan a recibirla podrán hacerlo hasta después de las elecciones ordinarias del 2024 a partir del 3 de junio.

El listado nominal del estado con fecha de corte del 29 de febrero es de 4 millones 129 personas, y la idea es que se entreguen las más de 9 mil micas que permanecen en los módulos para que por el color que quieran acudan a ejercer su derecho al voto el día de la jornada electoral, y les hacemos un recordatorio para que las reciban, indicó

En este momento estamos llevando a cabo dos tipos de trámite, otro de ellos es el de reimpresión de la credencial de elector, esto significa que las personas que tienen deteriorado su documento de identidad, que lo perdieron, se lo robaron o por alguna causa no la tienen, pueden acudir a los módulos de atención ciudadana para se les emita una nueva con los mismos datos de su documento que han extraviado, el plazo vence el 20 de mayo.

En Chiapas tenemos 48 módulos de atención ciudadana pero se recomienda que la reimpresión se realice en los 18 módulos de tipo fijo, la razón es que los de tipo móvil a partir del cierre de la entrega de credenciales de elector cumplirán otra función dentro del proceso electoral como la preparación de las casillas especiales y la preparación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).