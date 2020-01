Nueva caravana migrante mantiene en vilo a la sociedad en la Frontera Sur

El pasado 15 de enero, desde Honduras se inició la primera caravana migrantes de este 2020, no fue multitudinaria como las que en oleadas sorprendieron a México el año pasado, sin embargo, ya comenzó a levantar voces en contra, incluso desde su mismo país donde algunos opinan, hay empleo.

Hacen falta UN millón de personas para el corte de café pero prefieren irse en UNA aventura sin saber los resultados. #CaravanaMigrante — Alejandro Rosales (@arosba) January 15, 2020

Los motivos que aducen quienes se aventuran a correr el riesgo aún con las muy pocas esperanzas que hay de que puedan llegar a los Estados Unidos que es el fin último de la mayoría de estas personas, son los mismos: La pobreza, la violencia, el deseo de una vida mejor.

Albergues en el camino, como cada año enfrentan la escasez y limitaciones para atender a los cientos de personas que acuden a ellos.

Son tantas las necesidades a cubrir desde la Casa del Migrante, como los sanitarios...



Hay cola para ingresar a este albergue montado con toldos a la intemperie en esta noche fria. Apoyemos con nuestro espíritu de solidaridad. #AMLODéjenlosPasar #CaravanaMigrante pic.twitter.com/idRGeqAyEJ — Brenda Hernandez (@BrendaH2O66) January 17, 2020

En México, especialmente en la frontera sur, la gente se dice cansada de estos fenómenos que, aseguran afectan a la economía y en redes sociales dan rienda suelta de forma anónima haciendo supuestos llamados a evitar que migrantes sean recibidos en nuestro país.

Así se han formado grupos en facebook a favor de este tipo de movimientos como "Caravana de migrantes hondureños 504 sps" donde hay quienes ya ofrecen trabajo y otras personas preguntan cuando sale otra caravana y la respuesta es que quizá el 31 de enero salga otra.

Junto la labor de promoción se cuenta un grupo llamado "No a las caravanas migrantes" en el que se cuentan 177 miembros y cuya descripción menciona entre otras cosas: "...como mexicanos debemos exigir que se hagan cumplir la leyes migratorias de nuestro país, esto no es racismo, es tener conciencia de la situación (sic) actual del país y que no se puede brindar la ayuda necesaria a los migrantes..."

Autoridades chiapanecas se dicen preparadas para dar refugio temporal a esta caravana que se avecina y que este viernes podría estar pisando tierras mexicanas en Suchiate, y el presidente López Obrador se dice listo con 4 mil empleos.

Para los migrantes que se encuentran ya en Tapachula y municipios aledaños, la realidad se les estrella en la cara, pues justo la mañana de este mismo viernes han protestado exigiendo se les paguen sueldos que les adeudan.

/AP