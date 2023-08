Controversias: Esto opinan maestros sobre los nuevos libros de texto gratuitos

Luego del anuncio de los nuevos libros de texto, surgió una contradictoria debido a que el contenido era muy explícito para los alumnos así también considerado un libro dictador, para ello el profesor José Armando Falconi Borraz, secretario ejecutivo del Comité Estatal Democrático de la sección 40 de la SNTE así como la profesora Maria Concepción Rincón Cerrillo, maestra de una escuela privada nos dieron su punto de opinión.

Falconi Borraz comentó que como maestros de una escuela pública no conocen el contenido de los libros, únicamente saben que el programa se llama "La nueva escuela mexicana".

Armando Falconi, de la mesa directiva de la SNTE sección 40 / Foto: Archivo

Asimismo comenta que el magisterio a nivel nacional no tuvo injerencia en este programa del gobierno federal, con la nueva imposición del programa.

"Desconocemos el contenido de los libros, sobre todo de secundaria, sobre todo porque somos maestros de telesecundaria, desde mi punto de vista, pero igual los maestros de primaria y secundaria estamos en el mismo sentido", afirmó el profesor.

¿Qué opinan los maestros de los nuevos libros de texto gratuitos?

Asegura de igual manera que están llevando una serie de cursos el cual no abonan en nada, ya que todo es politiquero, más bien lo que ven es proselitismo y a la educación la están utilizando nada más en tema electoral.









Otra opinión distinta y quién ya cuenta con los libros de texto es la maestra Maria Concepción Rincón Cerrillo, perteneciente al Centro Educativo Maya, afirma que hay controversia por el contenido de los libros, pero ellos como centro educativo privado desde hace 23 años, se han dedicado a revisar el contenido de los libros de texto que proporciona la Secretaría de Educación.

Maestra de Escuela Privada, María Concepción Rincón / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Al realizar la revisión de estos libros afirma que el contenido es de calidad, por lo que ellos están de acuerdo y siendo optimistas en que sabrán darle el uso adecuado al material.

"El material que tenemos es de 1ero a 4to año de primaria, se los entregamos a los chicos la primera semana", dijo Rincón Cerrilo.

¿Qué opinan los maestros de los nuevos libros de texto gratuitos?

Asimismo mencionó que ya no vienen seccionado por materia si no por nombres como: "nuestros saberes", "comunitarios", "proyectos escolares", "múltiples lenguajes" "cartografía de México y el mundo", etc.

¿Qué opinan los maestros de los nuevos libros de texto gratuitos?

Acerca de "La nueva escuela mexicana" mencionó que únicamente es el título nuevo, ya que anteriormente en los concejos técnicos ya se trabajaba con ese programa, por lo que no tiene ningún problema.

¿Qué opinan los maestros de los nuevos libros de texto gratuitos?

Cabe mencionar que los libros si traen contenido inclusivo sobre la homosexualidad, la inclusión de la mujer en trabajos que antes no se veían, temas electorales de como elegir tu candidato o como participar, ante ello la muestra menciona que son temas buenos, ya que en otros tiempos no se veía eso.

¿Qué opinan los maestros de los nuevos libros de texto gratuitos?

En cuanto al tema de la comunidad LGBTTTIQ hizo énfasis diciendo que con la tecnología y otras herramientas es muy difícil que los niños o jóvenes se les puedan ocultar, por lo que la escuela es la que corrige muchas veces lo que la TV les enseña de manera distorsionada.

Finalmente invita a los padres que cuando les sea entregado el material puedan sentarse a ver cada uno el contenido de estos libros, y así se quiten los tabús o bien puedan ver que no todo lo que dicen o se está hablando de los libros es malo, en donde afirma que es de los mejores contenidos que antes no se había visto.