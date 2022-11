¡Colapsan ventas! Obras en el centro de Tuxtla afectan a comercios

Cientos de comercios de la calle central sur han llegado a cero ventas en el día, durante los últimos tres meses debido a la rehabilitación de las calle central de la novena sur a la quinta sur, no han tenido demanda de productos de ropa, zapatos, carnicerías, farmacias, mochilas, telas, bicicletas, arreglos y navideños.

En uno de los comercios dedicados a la venta y reparación de bicicletas, Roger Hernández, explicó que las ventas han estado bajas en el año, esperaban recuperarse en el último bimestre pero las obras de rehabilitación de las calles les han afectado, hemos vendido un 10 por ciento de las ventas que traíamos hasta septiembre, hay días que podremos llegar a un 15 o un 20 por ciento, pero en la mayoría de los días es hacia la baja.

También puedes leer: Disminuyen las ventas en los comercios de Tuxtla Gutiérrez por obras

La rehabilitación será de la novena sur a la quinta sur, deberá concluirse antes de que finalice diciembre de este año, los trabajos consisten en el cambio de la tubería de la red de agua potable y drenaje, la pavimentación en el centro de la calle y en los extremos colocación de adoquín.





La actividad comercial en la calle central entre novena sur y quinta sur se ha visto colapsada debido a la rehabilitación de las calles pic.twitter.com/ZIiflmbdJH — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) November 29, 2022





No obstante, los comercios se quejan del colapso de las ventas, algunos no quisieron hablar, ni comentarnos su estrategia para la venta y promoción de sus productos, hay quienes no nos dieron su nombre pero nos comentaron que no hay ventas, es la frase repetida entre el sector comercios de la zona.

Trabajadores cuentan que las tareas de rehabilitación es integral, colocan válvulas de control de la distribución del recurso natural, desde la novena sur hasta la quinta sur.

Otras tiendas de ropa dicen que las obras les afecta en sus ventas, hay poca gente comprando por la obra, no querían hablar, nos dijeron que no nos podían atender por atender los clientes, aunque sin cámaras explicó que no hay ventas, ya llevan más de dos meses en esta situación.





La actividad comercial en la calle central entre novena sur y quinta sur se ha visto colapsada debido a la rehabilitación de las calles / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Otra tiene solo tenía un joven atendiendo a los clientes pero sin compradores, sin ventas de ropa para infantes, mientras que otra dama nos compartió que en el acceso a su negocio de mochilas algunas personas se han caído por las obras, la sociedad no viene a comprar, llevan ya tres meses de esta situación, hay una parálisis del comercio.

Dice que a su negocio Novedades Brian, al igual que muchos les dieron la oportunidad de vender sus mercancías en las carpas instaladas en la calle central entre cuarta y quinta sur, sin embargo, tampoco hay ventas en estos espacios porque la mercancía está aglomerada no hay la posibilidad de que el pueblo venga y que tenga la facilidad de escoger.





La actividad comercial en la calle central entre novena sur y quinta sur se ha visto colapsada debido a la rehabilitación de las calles / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La Secretaría de Obras Públicas del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez explica que la rehabilitación consiste en tres elementos, la red de agua potable que tiene un costo de 1,553,906.28, la rehabilitación de la red de drenaje tiene un costo de 1,713,977.98 y la pavimentación de las calles tiene un costo de 6,109,403.88, el periodo de inicio fue el 10 de octubre del 2022 y la conclusión será el 15 de diciembre del 2022, sin embargo, para los comerciantes el daño es parejo, hay una inactividad.

Municipios Turismo baja en San Cristóbal de las Casas, restaurantes con poca afluencia

Otros negocios nos respondieron que abren su negocio, pero prácticamente todo el día se la pasan batiendo y trapeado debido al polvo que generan las obras de rehabilitación de las calles, no hay clientes pero si polvo, y ello al fin del día es una perdida, no hay ventas, no hay gente que venga a comprar, no hay como salir adelante, insistió el personal en la tienda de la calle central esquina con siete sur.

Algunos negocios están cerrados en estas calles, en ambos lados de la vialidad, la gente tranquila en las banquetas, otros salen a las banquetas a ofrecer sus productos pero no hay quien compre, ahí se la pasan en espera de que los trabajos con concluyan a la brevedad para volver a reactivarse