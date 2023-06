Sin solución la demanda de la OCEZ Casa del Pueblo de Venustiano Carranza

Militantes de la Organización Casa del Pueblo de Venustiano Carranza siguen sin respuestas a la demanda de seguridad, justicia y paz, mientras que ha aumentado el hostigamiento por parte de la organización Alianza San Bartolomé de Los Llanos, así lo denunció Ignacio Ramírez.

Dijo que tras la llegada a la capital de Chiapas el pasado miércoles "no se tocan el corazón" las autoridades, no nos han atendido, no nos han recibido, no encontramos soluciones, la Organización Casa del Pueblo de Bienes Comunales tenemos esa educación de no querer responder de la misma manera, ojalá que el pueblo en general e internacional se vaya dando cuenta que del problema, nosotros vamos a seguir buscando la paz y la unidad, estamos buscando la mejor solución, insistió en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez.

Este medio día hubo un relevo de personas, llegaron contingentes de Venustiano Carranza y se fueron otros de la capital, la misión insiste, es seguir insistiendo en soluciones, ni queremos más derrame de sangre, eso es lo que comunicaremos de manera permanente, no más confrontación.

Mientras tanto, Manuel Vazquez, comentó que "no hemos visto respuesta de parte de las autoridades" seguiremos en plantón, estamos viendo la posibilidad de sacar adelante este problema de manera pacífica, no queremos confrontación con la gente del Paraíso del Grijalva, son "narcoparamilitares", han habido muchas muertes, despojos, desplazados, destrozos de parcelas, de bienes, pertenencias y las autoridades "no están haciendo nada".









Estamos viendo tolerancia hacia el grupo grupo a pesar de que hay un gran hostigamiento, lo que queremos es que se haga justicia, ojalá que el gobierno del pueblo nos atienda, así como nos atendían cuando andaban en campaña, si no hay soluciones pensaremos que tipo de acciones vamos a emprender, añadió.

Mientras tanto, Mario Hidalgo Hernández, comentó que como hijos nativos de Venustiano Carranza, buscamos la paz, nuestros padres han sido luchadores, lamentablemente Paraíso del Grijalva se ha venido adueñando de muchos bienes, hoy llevamos 27 años y nos han venido corriendo a los trabajadores del campo de las tierras comunales, por no estar de acuerdo con ellos con la violencia nos han perseguido, queremos trabajar libremente, desde la Alianza San Bartolomé de los Llanos empezaron a hacer una política de expulsión y desplazamiento.





Municipios Comuneros de Carranza demandan castigo por crimen contra 9 campesinos en 1984

El 26 de abril del 2020 con armas de fuego nos expulsaron de tres poblados, quienes pr tendieron defenderse fueron víctimas de violencia, vandalizaron sus viviendas, fueron saqueadas y hubo muchos golpeados, y aunque somos gente de paz no hemos encontrado justicia, no hemos recibido medidas cautelares, sin recibir ayuda de ningún tipo de autoridades, seguimos rentando y prestando tierras, exigimos castigo por el despojo, desplazamiento violencia agresión armada y no hay soluciones, reiteró.

El plantón sigue en la plaza central de la capital de Chiapas, no vamos a dar marcha atrás, seguimos en espera de soluciones, de una mesa de trabajo y de atención, insistió.

A la vez, Ricardo Gómez Montoya, comentó que la propiedad privada que compraron con mucho esfuerzo les ha sido despojados por habitantes de Paraíso del Grijalva, que también les sustrajeron bienes, materiales, quema de autos, y el reclamo de justicia no tiene soluciones, todo está a favor de Paraíso del Grijalva, incluso, el subsecretario de Gobierno, Wenceslao López, nos dice que nuestras casas son "unos gallineros", no hay atención, y pedimos comprensión a los habitantes de Tuxtla Gutiérrez por el plantón que realizamos.

Advierten que seguirán en plantón en la capital de Chiapas y llamando la atención de la comunidad nacional e internacional para estar pendiente de la atención de las instituciones públicas de está entidad del sur de México.