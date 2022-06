Pese a accidente, deportistas acuden a las canchas del libramiento sur

Este jueves se registró el primer accidente en la zona del paso a desnivel del libramiento sur, este fue inaugurado hace algunas semanas, con ella se inauguraron dos canchas de basquetbol que están por debajo del puente vehicular las cuales cuentan con vallas como protección, sin embargo durante el accidente, las personas que se encontraban jugando en la cancha se llevaron un susto ya que el suceso ocurrió a unos metros, pese a esto, aún hay presencia de jóvenes en estas canchas.

En plena tarde del jueves una camioneta blanca se impactó en el camellón del libramiento sur a unos metros de llegar a la cancha, las personas que se encontraban practicando basquetbol únicamente vieron como el vehículo perdía el control de su camino y terminó por colisionar, saliendo del lugar rápidamente y volviendo a sus casas por el miedo de estar en un lugar tan expuesto.

También puedes leer: ¿Sabes por qué se construyen canchas debajo de un puente?

A pesar de lo anterior, de nueva cuenta se ve gente en el recinto practicando y realizando algunas jugadas del deporte ráfaga, por el momento son únicamente jóvenes que han pasado más de los 15 años, pues los pequeños no asisten al sitio por miedo de las madres que auguran lo peor en esta cancha que se encuentra en pleno libramiento, los jóvenes afirmaron no saber nada del accidente por lo cual, bajaron a jugar como cualquier otro día.





“No teníamos idea, ni mis papás por lo que veo porque sino no me dejaría bajar, venimos a divertirnos pero tenemos que estar pendientes porque pasan muchos carros, si vuelve a haber otro accidente en la zona que sea más sonado yo creo que ahí si ya no vendrá nadie a jugar, pero este como casi nadie supo por eso sigue todo normal” Alonso Chandomi, jugador.

Si bien es cierto, el accidente al no ser grave no se hizo viral, por lo que muy poca gente se enteró y continúa viniendo como si nada, si en dado caso llega a ocurrir una desgracia en esta zona, según los vecinos, la cancha deberá ser cerrada para evitar un hecho lamentable.