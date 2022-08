Pese a ser obligatorio, tuxtlecos no usan puentes peatonales

En Tuxtla Gutiérrez según el último reporte por parte de los analistas en vialidades del ayuntamiento de Tuxtla, actualmente existen 41 puentes peatonales divididos a lo largo de la ciudad, de los cuales, muy pocos son utilizados por los ciudadanos, pues la mayoría prefiere cruzar por la calle arriesgándose a sufrir un accidente. El puente ubicado enfrente de plaza cristal es wel más usado debido a que cruzar por debajo es prácticamente imposible por la infraestructura.

El reglamento de tránsito y vialidad vigente del municipio de Tuxtla Gutiérrez señala en su artículo 65 fracción siete que el uso de los puentes peatonales es obligatorio cuando el peatón se encuentre a 100 metros de dicho puente, sin embargo, en Tuxtla los ciudadanos deciden hacer caso omiso, pues son muy pocos los que deciden utilizar ya sea por flojera o por tiempo, ya que estos son los pretextos más usados por los capitalinos.

También puedes leer: ¿Usar los puentes peatonales o morir?, Tuxtlecos opinan

“Es más fácil pasar por debajo, te quita menos tiempo y lo único que tienes que hacer es estar pendiente de que no vengan carros” Martin Ordóñez

“No lo usamos por el tiempo, es mucho el que pierdes, tenemos que llegar rápido a la escuela y es más fácil porque hay semáforos en la zona” Lorena García.

“Es más peligro, pero si sabes cruzar no vas a tener accidentes, solo es cuestión de estar atento y así te evitas estar subiendo escalón por escalón” Juan Morales.





#Locales | Los puentes peatonales ¿como adorno vial?, hoy en día el peatón no hace uso de esta herramienta poniendo en riesgo su vida.



Vía: Daniel Maza | EL Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/EwRetUh78q — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) March 30, 2022





Otra de las cuestiones que hacen que las personas no crucen los puentes es el tema de la seguridad y no tanto por la calidad de los puentes, ya que en Tuxtla no hay ninguno que se encuentre deteriorado a más del 50%, no obstante, la seguridad se refiere a los asaltos que pueden haber, ya que en las noches dichos lugares se encuentran muy solitarios e incluso, el ayuntamiento de la ciudad hace un par de años mando a retirar todos los anuncios publicitarios en los puentes ya que dificultaban la vista de los peatones y no podían ver si había alguien esperándolos.

“Yo deje de subir por miedo, habían casos de violaciones, robos, entonces mejor me empecé a poner más lista para pasar por debajo, aunque ya no se escucha eso pues uno queda con temor” Lucero Molina





#Local | Pese a que el reglamento de tránsito de #TuxtlaGutiérrez declare que el uso del puente peatonal es obligatorio, los ciudadanos omiten esto pic.twitter.com/5gsNM3e56S — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) August 12, 2022





“Se hablaba de robos en los puentes, el puente de la araña, el de el libramiento, ahora ya no se escucha tanto pero la gente no olvida esas cosas” Claudia Domínguez.

De acuerdo con la Secretaría de Tránsito y Seguridad Pública Municipal de Tuxtla, las vialidades en donde más accidentes se han registrado en lo que se lleva del 2022 es en los libramientos sur y norte siendo los fines de semana los que más accidentes registran, a pesar de esto, el puente más utilizado se encuentra en una vía menos peligrosa y es que es el que se encuentra ubicado frente a plaza cristal, no obstante, no es por gusto, sino que es la forma más rápida de pasar ya que cruzar por debajo es prácticamente imposible debido a las plantas que se encuentran en el lugar.

TOP 5 PUENTES MAS USADOS