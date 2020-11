Hombres temen a realizarse la vasectomía: Especialista

A pesar del gran número de jóvenes que dejan los estudios por ser padres a temprana edad, los hombres siguen resistiéndose por temor a las campañas anticonceptivas lanzadas por las autoridades de salud, específicamente a la vasectomía sin bisturí, ya que prefieren dejar esa responsabilidad en las mujeres, indicó Ivette Camacho Treviño, responsable del Programa Planificación Familiar del Distrito VII.

Aseguró que los tabúes de que dejarán de tener relaciones sexuales o de no tener erecciones, así como el machismo y la falta de información, dificulta que los hombres acudan a realizarse esta cirugía que ayuda a planificar cuantos hijos se desean tener en el matrimonio.

Existen las creencias de que la vasectomía sin bisturí disminuye la virilidad del hombre, no es así, lo único que se hace es cortar los conductos que transportan los espermatozoides

Añadió, “lo que queremos es que los hombres también se sumen a la planificación familiar, no deben dejar únicamente a las mujeres con esa responsabilidad como ha ocurrido por años y la vasectomía sin bisturí es una buena opción”.

Mencionó, que las ventajas de esta intervención son muchas, entre ellas: es que es un método seguro para evitar embarazos no deseados, un procedimiento ambulatorio que no requiere hospitalización, además, es menos invasivo que la ligadura de trompas en mujeres, no requieren de estudios pre operatorios, y es que se puede reanudar actividades físicas después de 48 horas, no afecta el comportamiento sexual y una efectividad de anticoncepción del 99 por ciento.

Destacó, que desde el 2017 a la fecha ha incrementado un 30 por ciento el número de personas que llegan a realizarse la vasectomía sin bisturí, luego de los beneficios que da.

La vasectomía es un método de planificación ideal para quien ha decidido ya no tener hijos. En SESA es segura y gratuita, ¡Solicítala! #DíadelaVasectomía pic.twitter.com/Jy99AEfA5T — SESA Quintana Roo (@SESA_QROO) November 14, 2018

Detalló, que en 2017 se realizaron 36 vasectomías, en 2018; 48 y en el 2019; 62 y este año se tuvo una reducción del 50 por ciento debido a la presencia del coronavirus.

“Existe mucho abandono de estudios escolares en mujeres por salir embarazadas y no planificar, y es que según cifras, desde el 2011 a la fecha se tienen un registro de más de 90 mil jóvenes que se vieron en esa necesidad ”, abundó

Lee también... Uso de leña y carbón afecta a pueblos indígenas: neumólogo

Puntualizó, que la campaña que se puso en marcha terminará el 25 de noviembre, por lo que los hombres que deseen realizarse la vasectomía pueden acudir a las 108 unidades de salud ubicadas en los 16 municipios del distrito VII.