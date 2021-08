Producción de miel orgánica no afecta al medio ambiente: Emmanuel Martinez

La Selva Lacandona es una porción de Chiapas y de México rica en biodiversidad, por lo tanto, los procesos de generación de alimentos tienen que efectuarse sin impactar negativamente los ecosistemas, la alternativa para ello es la producción de miel orgánica, que genera económica y ayuda a la polinización y reproducción de las plantas.





El responsable del Proyecto de Miel Orgánica, Emmanuel Martinez Gómez, en ese complejo de Áreas Naturales Protegidas (ANP), enfatizó que es viable generar actividad económica sin causar daño al medio ambiente.

Comentó que su actividad apícola en el Complejo de Áreas Naturales Protegidas de la Selva Lacandona: Reserva de la Biosfera Lacantum, Monumento Natural Yaxchilán, Monumento Natural Bonampak y Área de Protección de Flora y Fauna Chankin, lo inició con tres colmenas, invitó a compañeros y familiares a trabajar en la producción y poco a poco nos fuimos familiarizando con las abejas.

El éxito es no tener miedo a trabajar y salir adelante, no hay que tener miedo a cuidar lo que no es nuestro, el planeta, los bosques y la fauna, iniciamos con nuestros propios recursos, fue hasta el 2020 cuando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) nos benefició con el programa para el establecimiento de apiarios.

La Selva Laca dona es un sitio de gran importancia para la conservación, es un reservorio genético con 625 especies de mariposas, 114 de mamíferos, 345 de aves, 84 de reptiles, además de 3 mil 400 especies de plantas, en su conjunto representan el 15 por ciento de los vegetales que hay en México, por lo que había que producir y generar economía sin afectar a los ecosistemas y eso sí lo podíamos hacer generando miel orgánica.









Sufrimos de apoyos, de ausencia de recursos, no teníamos a quien pedir, ni a dónde acudir, una vez con el respaldo de la CONANP en el 2020 elegimos los sitios adecuados para la ubicación, la limpieza del lugar, el equipamiento es reciente, el mantenimiento, la reproducción, se trata de cuidar al insecto, vitaminarlos y alimentarlos bien para que produzcan miel, la actividad se realiza en Frontera Corozal, por colmena alcanzamos 10 litros de miel, cada panal de extrae de la caja de 30 por 40 centímetros.

Cuenta que los apicultores de la Selva Lacandona han recibido capacitación para elevar paulatinamente su producción, en la medida en que haya mejor floración es posible tener una mejor rendimiento por colmena, para ello se ha sembrado flores y árboles de flores cercanos a los sitios donde se ubican los apiarios.

Martínez Gómez cuenta que la apicultura está en sus inicios en la Selva Lacandona pero preferimos esperar que haya un mayor crecimiento que causar daño a nuestros ecosistemas con otro tipo de actividades, nuestra misión es generar ingresos económicos pero sin degradar y a ello invitamos a la humanidad a rescatar nuestra madre tierra.