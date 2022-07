Rumores de desabasto de Gas generan compras de pánico en Tuxtla

Nuevamente en la capital chiapaneca los rumores hicieron de las suyas, a pesar de que no hay anuncios oficiales y de que los mismos trabajadores afirman que no hay desabasto, múltiples ciudadanos se dieron cita al rebrillado de gas que se encuentra ubicado a un costado de convivencia infantil por el miedo de quedarse sin este elemento pues afirman que en las noticias un vecino escuchó sobre el desabasto de gas por lo cuando no perdieron tiempo.

El desabasto del gas fue una noticia que se compartió desde hace una semana en Tuxtla Gutiérrez, aunque no existían fundamentos que acreditaran dicha información, sin embargo, ante la preocupación de loas ciudadanos de quedarse sin gas, las ventas en los distintos llenados de gas en la ciudad aumentaron.





Todo comenzó por el detenimiento de las ventas a domicilio de Gas LP en San Cristobal, sin embargo, los representantes de la marca gas com afirmaron que el parón se debió a los múltiples incidentes que se vivían en San Cristobal de las Casas donde la delincuencia salió a relucir, por lo cual, para evitar un accidente mayor se frenó la venta, lo que fue aprovechado por ciudadanos para comenzar a realizar noticias falsas sobre qué pronto todo el estado estaría sin gas en los próximos días.





Ante el rumor del desabasto de Gas LP, los ciudadanos realizaron compras de pánico / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Por ahora, el servicio a domicilio en Tuxtla no ha cesado y se mantiene al día con los pedidos vía llamada telefónica por lo cual, exhortan a no caer en pánico pues si en dado caso se llega a conocer un desabasto se avisará a los ciudadanos para que puedan estar enterados y recurrir a otras opciones, sin embargo en todo este tiempo nunca se ha suscitado por lo que no consideran que pasará pronto.

“Por ahora estamos bien, no se ha presentado ningún comunicado ni ningún mensaje de los superiores, en cualquier caso de que falte el Gas Lp los primeros en saberlo serán las personas para evitar caer en estafas o en diferentes tipos de engaños, nunca hemos vivido un desabasto por lo cual no creo que suceda ahora” Maricarmen Ortiz, trabajadora de Gas Com.

Por ahora las autoridades piden calma a los ciudadanos pues las largas filas que se formaron hoy en el poniente de la ciudad pudo provocar un accidente de tránsito debido a lo pegado que estaba la gente de la zona en donde transitan los vehículos a gran velocidad.