Enorme retraso en el trabajo legislativo del Congreso de Chiapas

El Congreso del Estado concluye el último periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de junio, luego entrará en funciones la Comisión Permanente que fungirá julio, agosto y septiembre, y será cuando concluya el tercer año de ejercicio constitucional, sin embargo, presenta un enorme rezago legislativo.

De acuerdo con el diputado local plurinominal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, este presentó 123 iniciativas y solo le aprobaron cuatro en el pleno de la LXVIII Legislatura.

En entrevista, el legislador morenista lamenta que la Mesa Directiva que preside la diputada del Partido del Trabajo (PT), Sonia Catalina Álvarez y la presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), la diputada de Morena, Flor de María Esponda Torres, no hayan enviado las iniciativas a comisiones para su estudio y dictamen, ni se le dieron lectura, ni se sometieron al pleno para que las y los diputados tomaran una decisión.

Bonifaz Moedano insiste que las diputadas Catalina Álvarez y Esponda Torres, no han dado una exposición del porqué no le dieron lectura e importancia a las propuestas, sin que se diera la oportunidad a que el pleno de 40 legisladores tomará una decisión de aprobar o rechazarlas o admitirlas. “Todas eran muy relevantes, pero estamos por concluir en menos de cinco meses los tres años de la legislatura y faltó mucho que hacer”, advierte Bonifaz Moedano.

El diputado de Tuxtla Gutiérrez por el principio de representación proporcional abundó que aún hay tiempo si el Congreso del Estado desea trascender con la aprobación de las propuestas que no se les ha dado importancia, como son la reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el Reglamento del Congreso del Estado, que urge se modifique precisamente, para que haya orden en el trabajo legislativo y parlamentario, así como generar un trabajo más productivo y de mayor beneficio a los chiapanecos.

El también, exdiputado federal por Morena de Tuxtla Gutiérrez, dijo que otra de sus iniciativas a las que no se dio importancia es una reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas, para incluir la consulta popular, impulsar un parlamento abierto, la Ley de Atención al Espectro Autista y la propuesta de reforma al Código Penal para el Estado de Chiapas para incorporar el delito de acecho para proteger a las mujeres.

Otra de las iniciativas que tampoco dio importancia la Mesa Directiva, ni la JUCOPO, es la reforma al Código Penal para el Estado de Chiapas donde se tipifique como delito de feminicidio la agresión con ácido a mujeres. “Las agresiones afectan a las mujeres y hay que tomar decisiones pero no sabemos las causas por las que no se les dio importancia, no sé porqué la Mesa Directiva no los pasó a lectura, ni los envió a comisiones”, señaló el legislador.

Dijo que si la presidenta de la Mesa Directiva, Sonia Catalina Álvarez, dice que las iniciativas no fueron bien redactadas, pero para eso hay comisiones legislativas que se deben encargar del estudio y emitir un dictamen, y “es el pleno quien debe decir si se aprueban o no y no dos personas presidentas de comisión decidir que no pase. La obligación es darles publicidad, vengan de quien venga, no se puede calificar el trabajo o las propuesta sin haberlas sometido a estudio, cuando menos darles lectura, no se dio cumplimiento a la ley”, reiteró.

Señaló que ojalá la Mesa Directiva y la JUCOPO, hagan un esfuerzo y las turnen a comisiones pues deben decidir darles lectura y esperar dictamen, Faltan sesiones del pleno de esta legislatura, será la Comisión Permanente la que entregará la administración del Congreso del Estado a la próxima Legislatura el 1 de octubre.

Otros pendientes

Otro de los pendientes es la reforma al Código Penal para el Estado de Chiapas es tipificar el delito de maltrato animal, hay cuatro iniciativas de diputadas y otra que es ciudadana pero no se les dio importancia, no hubo seguimiento, cumplimiento, ni se turnó a comisiones y de los 40 diputados solo tenemos uno de oposición por el Partido Revolucionario Institucional, el 99 % de los integrantes son de la Coalición Sigamos Haciendo Historia y no tenemos oposición, citó Bonifaz Moedano.

Por otra parte, la vicepresidenta del Congreso del Estado, Rocío Guadalupe Cervantes Cancino, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo que una de sus iniciativas a la que no se le dio importancia fue la que obligaba a particulares a establecer espacios dignos para la rehabilitar enfermos y adictos a drogas, “en muchos casos son casas particulares, que deben ser adecuados para rehabilitación, contar con personal profesional, expertos, ya que la ausencia de ello conlleva golpes, maltratos, suicidios”, explicó.

“La mayoría de las y los diputados tienen pendientes, podríamos decir que hay demasiado trabajo de la JUCOPO y la Mesa Directiva, pero esa es su responsabilidad, todas requieren estudios, mejoría y se requiere mayor voluntad”, indica.

Otra que no pasó es la reforma al Código Penal, Ley de Educación y Salud para atender, prevenir y resolver la violencia hacia mujeres, sobre todo en escuelas públicas y la Ley Orgánica del Congreso del Estado, solo se requiere voluntad de trascender más en el trabajo Legislativo.

En ese sentido, la diputada local indígena por el PVEM, Floralma Gómez Sántiz, lamentó que no se haya dado importancia a varias de sus iniciativas presentadas en la primera parte del periodo Constitucional, al ser presidente de la JUCOPO por el diputado, Aarón Yamil Melgar Bravo y fungir como presidenta de la Mesa Directiva, la diputada María de los Ángeles Trejo Huerta.

Entre los pendientes también está la justicia reproductiva, la despenalización del aborto, la propuesta de reforma para implementar el sistema de cuidados integral para atender a las personas que requieren asistencia, las que no se piden asistir por si mismas; la propuesta de para atender a las personas cuidadoras, la Ley Ingrid para cuidar los derechos de las mujeres y evitar revictimizarlas, el reconocimiento a la identidad de género, la unión legal entre personas del mismo sexo y la menstruación digna, abundó la diputada.

El tema es de voluntad política de la Mesa Directiva y de la JUCOPO, también está pendiente la aprobación de la Ley Karla que tiene que ver con la necesidad de que los servidores públicos nos interrumpan los procesos de investigación y los procesos penales por los feminicidios, el castigo a la pornografía infantil, el reconocimiento de la parteria tradicional, el reconocimiento de la población afrodescendiente, entre otras, pero si el Congreso del Estado no fue tan productivo como se esperaba, no es asunto de los diputados, sino de la Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política, aseguró.

